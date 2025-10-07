Polícia Civil prende suspeito de homicídio praticado nas dependências da Igreja do Perpétuo Socorro

No dia 19 de fevereiro, Israel dos Santos Nunes foi morto ao ter o seu tórax atingido por instrumento perfurocortante na ocasião em que se encontrava vendendo doces na entrada principal da Igreja Perpétuo Socorro, bairro Amambaí, em Campo Grande

Ao ser atingido pelo golpe a vítima, buscando socorro, correu em direção ao interior do templo, momento em que caiu, sem vida, nas escadarias que dão acesso ao local, situação presenciada pelos fiéis que se encontravam na missa.

Ao serem colhidos depoimentos apurou-se que a vítima foi morta ao negar dar dinheiro ao autor, aparentemente sob o efeito de drogas, que então sacou uma faca e praticou o crime.

Câmeras de segurança captaram as imagens do crime e permitiram a identificação do autor, oriundo da Bahia, e com várias passagens criminais, inclusive por dois homicídios, um tentado e um consumado, praticados naquele.

A autoridade policial que conduziu a investigação representou pela decretação da Prisão Preventiva do autor, ao relatar o Inquérito Policial, diante do quadro de violência, o qual abalou os fiéis que frequentam a Igreja.

Contudo após a prática do homicídio ele se evadiu do imóvel onde residia, o que culminou que a ordem judicial não fosse cumprida de imediato.

Na manhã desta terça-feira (6), equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, efetuou a Prisão Preventiva de C.R.R. (31). Ele foi capturado em seu local de trabalho, ocasião em que confessou ter matado a vítima em razão de ela tê-lo agredido, o que não converge com as investigações, destacando-se imagens captadas por câmeras de segurança.