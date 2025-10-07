WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende suspeito de homicídio praticado nas dependências da Igreja do Perpétuo Socorro

No dia 19 de fevereiro, Israel dos Santos Nunes foi morto ao ter o seu tórax atingido por instrumento perfurocortante na ocasião em que se encontra...

07/10/2025 11h58
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

No dia 19 de fevereiro, Israel dos Santos Nunes foi morto ao ter o seu tórax atingido por instrumento perfurocortante na ocasião em que se encontrava vendendo doces na entrada principal da Igreja Perpétuo Socorro, bairro Amambaí, em Campo Grande

Ao ser atingido pelo golpe a vítima, buscando socorro, correu em direção ao interior do templo, momento em que caiu, sem vida, nas escadarias que dão acesso ao local, situação presenciada pelos fiéis que se encontravam na missa.

Ao serem colhidos depoimentos apurou-se que a vítima foi morta ao negar dar dinheiro ao autor, aparentemente sob o efeito de drogas, que então sacou uma faca e praticou o crime.

Câmeras de segurança captaram as imagens do crime e permitiram a identificação do autor, oriundo da Bahia, e com várias passagens criminais, inclusive por dois homicídios, um tentado e um consumado, praticados naquele.

A autoridade policial que conduziu a investigação representou pela decretação da Prisão Preventiva do autor, ao relatar o Inquérito Policial, diante do quadro de violência, o qual abalou os fiéis que frequentam a Igreja.

Contudo após a prática do homicídio ele se evadiu do imóvel onde residia, o que culminou que a ordem judicial não fosse cumprida de imediato.

Na manhã desta terça-feira (6), equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa, efetuou a Prisão Preventiva de C.R.R. (31). Ele foi capturado em seu local de trabalho, ocasião em que confessou ter matado a vítima em razão de ela tê-lo agredido, o que não converge com as investigações, destacando-se imagens captadas por câmeras de segurança.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar apreende quase 20 kg de maconha após denúncia em Corumbá
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Policiais prendem suspeitos de furto e recuperam objetos
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende jovem apontado por violento homicídio ocorrido em maio, no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande
Nioaque, MS
Atualizado às 10h05
20°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 17°
20°

Sensação

2.7 km/h

Vento

63%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 8 minutos Polícia Civil prende suspeito de homicídio praticado nas dependências da Igreja do Perpétuo Socorro
Há 8 minutos Polícia Militar apreende quase 20 kg de maconha após denúncia em Corumbá
Há 8 minutos Carla Dickson reforça a importância da prevenção precoce no combate ao câncer de mama; ouça
Há 1 hora Policiais prendem suspeitos de furto e recuperam objetos
Há 1 hora Polícia Civil prende jovem apontado por violento homicídio ocorrido em maio, no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Nioaque é pioneira no Brasil com o projeto “Pedalando para o Futuro” em comunidade indígena Além de estimular a prática do ciclismo entre estudantes, o projeto busca desenvolver valores como responsabilidade, disciplina e respeito às regras de convivência
2
Há 1 dia Polícia Militar apreende arma de fogo e prende homem pelo porte ilegal em Paranaíba
3
Há 4 dias Jovem morre após ingestão de bebida em MS e polícia investiga intoxicação por metanol
4
Há 4 dias Entrega de títulos de terra marca encerramento do mutirão da Trabalhadora Rural em Nioaque
5
Há 4 dias Entenda a proposta que retira exigência de autoescola para tirar CNH
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados