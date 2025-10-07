Polícia Militar apreende quase 20 kg de maconha após denúncia em Corumbá

Corumbá (MS) – Na noite de sexta-feira (3), a Polícia Militar, por meio da equipe da Força Tática do 6º BPM, apreendeu aproximadamente 19,5 kg de maconha após averiguação de denúncia de tráfico de drogas na rodoviária de Corumbá.

A equipe foi acionada via COPOM para verificar a informação de que duas malas suspeitas estariam no compartimento de bagagens de um ônibus interestadual. Durante a inspeção, constatou-se que as malas pertenciam a um passageiro que havia embarcado em Ladário e desembarcado antes da saída do veículo, não retornando mais ao local.

Diante da suspeita, as malas foram abertas, sendo encontrados 36 pacotes envoltos em fita adesiva — 14 de cor cinza e 22 de cor marrom — contendo substância análoga à maconha, totalizando 19,478 kg.

O material foi apreendido, lacrado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil de Corumbá, onde foi registrado o respectivo procedimento de cadeia de custódia.

A Polícia Militar reforça que a colaboração da população é essencial no enfrentamento ao tráfico de drogas. Denúncias anônimas podem ser feitas pelos telefones 190 e 181, contribuindo para a segurança e a tranquilidade pública em Corumbá e Ladário.