Policiais prendem suspeitos de furto e recuperam objetos

Na tarde desta segunda-feira, uma equipe do GOI obteve informações de equipamentos que foram furtados da empresa Energisa, sendo efetuada abordagem a um suspeito na Rua Principal esquina Rua Número 03, Parque Novo Século.

Durante a abordagem foi possível identificar os objetos furtados estavam no interior do veículo Chevrolet Classic em posse de J.L.N. (22) e L.H.M.B. (28). Posteriormente, baterias que também haviam sido furtadas foram localizadas na residência de J.L.N.

Os objetos e conduzidos foram apresentados a autoridade policial na Depac-Cepol.