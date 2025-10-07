WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende jovem apontado por violento homicídio ocorrido em maio, no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande

No dia 25 de maio deste ano, no Bairro Portal Caiobá II, Vandermarcio Gomes da Silva Junior, 22 anos, sem anotações criminais, encontrava-se na com...

07/10/2025 10h50
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

No dia 25 de maio deste ano, no Bairro Portal Caiobá II, Vandermarcio Gomes da Silva Junior, 22 anos, sem anotações criminais, encontrava-se na companhia de um amigo quando, em razão de uma dívida de R$ 150,00, passou a confrontado por várias pessoas, dentre elas o credor.

A Polícia identificou que seu amigo é quem possuía a dívida, mas os dois passaram a ser insultados e agredidos. Durante as agressões o amigo de Vandermárcio conseguiu fugir, mas este continuou a ser brutalmente espancado.

Próximo de perder a consciência, a vítima sentou-se em uma meio-fio, totalmente indefeso, visando se recuperar. Nesse momento, indivíduo que dirigia um VW, Gol, cor branca, também envolvido na briga, resolveu matar Vandermácio, atropelando-o. Na ação, o corpo da vítima ficou prensada entre o solo, assoalho e rodas, impedindo que o automóvel voltasse a circular.

A investigação apontou que Vandemárcio ainda estava vivo quando o autor, acompanhado por três passageiros do automóvel, levantaram a parte dianteira do veículo. Contudo, ao levantarem parcialmente o automóvel este veio novamente a cair sobre o corpo, aumentando o sofrimento a ele causado.

O laudo apontou que Vandermárcio morreu em razão de ter seu tórax esmagado, além de lesões nos membros inferiores.

Após o crime os trabalhos investigativos se depararam com dificuldade em identificar o autor do homicídio (motorista do VW Gol) e os demais passageiros, conhecidos na região por serem extremamente violentos.

Em razão da gravidade do delito praticado, destacando-se o intenso sofrimento causado à vítima, a autoridade policial representou pela decretação da Prisão Temporária do motorista, que foi deferida pelo Poder Judiciário. Momento em que o apontado pelo crime fugiu para a cidade de Toledo, no estado do Paraná.

Uma equipe da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa-DHPP se deslocou para a cidade, com o apoio da Polícia Civil do Paraná, efetuou a prisão do acusado no início da manhã desta segunda-feira (6).

O autor, possui 21 anos de idade, e passagens por furto, lesão corporal, associação criminosa e receptação. Ele foi trazido pela equipe da DHPP para Campo Grande, ainda ontem, e ao ser interrogado permaneceu em silêncio.

Com a prisão do autor será analisada a responsabilidade dos passageiros na prática do homicídio.

Com o término da Prisão Temporária, decretada com o prazo de 30 dias, uma vez que se trata de crime de homicídio qualificado, a decretação da Prisão Preventiva (sem prazo de duração) será objeto de análise pela DHPP.

