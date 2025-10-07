Polícia Civil captura homem com mandado de prisão em Campo Grande

Policiais do Grupo de Operações e Investigações (G.O.I.), prendera na manhã desta segunda-feira um homem foragido da Justiça, como M.A.G. (30 anos).

Os investigadores localizaram o indivíduo no bairro Amambaí e foi constatado, por meio do sistema BNMP, que havia em seu desfavor um Mandado de Prisão nº 0000176-02.2019.8.12.0002, expedido pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior.

O preso foi encaminhado e apresentado à Autoridade Policial plantonista na DEPAC CEPOL, onde houve o cumprimento formal do mandado.