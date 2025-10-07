WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil, operação conjunta com a PM, realiza apreensão de entorpecentes em transportadora da Capital

07/10/2025 08h41
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
 Na tarde de sexta-feira (3), equipes da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico – DENAR, em operação conjunta com o canil da PM Choque, realizaram vistoria em volumes suspeitos em uma transportadora localizada em Campo Grande. 

Durante a inspeção com apoio dos cães farejadores K9-Colt (DENAR) e K9-Bart (PM-Choque), os animais indicaram positivamente para a presença de substâncias ilícitas em três volumes. A droga foi identificada em volumes de carga interestadual com destino ao estado de São Paulo -SP, caracterizando tráfico interestadual de drogas.

A pesagem totalizou 242kg de maconha, acondicionados em três fardos. O material foi apreendido e encaminhado à sede da DENAR para os procedimentos cabíveis.

