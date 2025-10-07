WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Legislativo - MS

Programa de recuperação de empresas e outras 12 propostas serão votadas hoje

Os deputados devem apreciar treze projetos na sessão ordinária desta terça-feira (7), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Conf...

07/10/2025 08h41
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Deputados devem apreciar treze projetos pautados para Ordem do Dia da sessão plenária
Deputados devem apreciar treze projetos pautados para Ordem do Dia da sessão plenária

Os deputados devem apreciar treze projetos na sessão ordinária desta terça-feira (7), na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS). Conforme previsão da Ordem do Dia , as matérias serão analisadas em discussão única, além da primeira e segunda discussão. A reunião tem início às 9h e é aberta à participação da sociedade.

Em segunda discussão será apreciado o Projeto de Lei 193/2025 , do Poder Executivo, que institui o Programa de Recuperação de Empresas estabelecidas no Estado de Mato Grosso do Sul, denominado Programa Recupera-MS, para regularização de débitos de contribuintes em processo de recuperação judicial ou em liquidação, nas condições que especifica, e dá outras providências. O objetivo do programa é estimular empresários ou sociedades empresárias que estejam em processo de recuperação judicial e sociedades cooperativas em liquidação, inclusive para contribuinte cuja falência tenha sido decretada judicialmente, a regularizarem débitos de sua responsabilidade relativos ao Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), e à contribuição destinada ao Fundo de Desenvolvimento do Sistema Rodoviário do Estado de Mato Grosso do Sul (Fundersul).

Em primeira discussão deverão ser votados dois projetos de lei. O Projeto de Lei 160/2025 , de autoria do deputado Paulo Duarte (PSB), obriga a seguradora a comunicar formalmente ao proponente, ao seu representante legal ou ao corretor de seguros, a decisão de não aceitação da proposta para contratação de seguro no Estado de Mato Grosso do Sul. O Projeto de Lei 222/2025 , de autoria do deputado Renato Câmara (MDB), inclui o evento “Viva Quebracho” realizado anualmente no dia 16 de agosto, no Distrito de Vila Quebracho, município de Anaurilândia-MS, em comemoração ao aniversário local.

Em discussão única serão analisadas dez propostas. O Projeto de Lei 184/2025 , de autoria do deputado Gerson Claro (PP), declara de Utilidade Pública Estadual o Clube de Campo Pedra Bonita, com sede em Itaporã, em Mato Grosso do Sul.

Sete propostas concedem o Título de Cidadão Sul-Mato-Grossense: o Projeto de Resolução 38/2025, do deputado Gerson Claro, Projeto de Resolução 39/2025, da deputada Mara Caseiro (PSDB), Projeto de Resolução 42/2025, da deputada Lia Nogueira (PSDB), Projeto de Resolução 46/2025, do deputado Roberto Hashioka (União), Projeto de Resolução 63/2025, do deputado Professor Rinaldo Modesto (Podemos), Projeto de Resolução 77/2025, do deputado Junior Mochi (MDB) e Projeto de Resolução 79/2025, do deputado Paulo Corrêa (PSDB).

Dois projetos concedem a Comenda do Mérito Legislativo: Projeto de Resolução 43/2025, do deputado Lucas de Lima (sem partido) e Projeto de Resolução 73/2025, do deputado Pedro Kemp (PT).

Serviço

As sessões plenárias podem ser acompanhadas presencialmente ou pela transmissão ao vivo dos canais oficiais de comunicação da Casa de Leis:  TV ALEMS canal 7.2 no sinal aberto e canal 9 da Claro NET TV, ou ainda no link  TV ALEMS ; Rádio ALEMS FM 105.5, sinal aberto, ou no link  Rádio ALEMS Facebook  e  Youtube .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende suspeito de homicídio praticado nas dependências da Igreja do Perpétuo Socorro
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar apreende quase 20 kg de maconha após denúncia em Corumbá
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Policiais prendem suspeitos de furto e recuperam objetos
Nioaque, MS
Atualizado às 10h05
20°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 17°
20°

Sensação

2.7 km/h

Vento

63%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 7 minutos Polícia Civil prende suspeito de homicídio praticado nas dependências da Igreja do Perpétuo Socorro
Há 7 minutos Polícia Militar apreende quase 20 kg de maconha após denúncia em Corumbá
Há 7 minutos Carla Dickson reforça a importância da prevenção precoce no combate ao câncer de mama; ouça
Há 1 hora Policiais prendem suspeitos de furto e recuperam objetos
Há 1 hora Polícia Civil prende jovem apontado por violento homicídio ocorrido em maio, no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Nioaque é pioneira no Brasil com o projeto “Pedalando para o Futuro” em comunidade indígena Além de estimular a prática do ciclismo entre estudantes, o projeto busca desenvolver valores como responsabilidade, disciplina e respeito às regras de convivência
2
Há 1 dia Polícia Militar apreende arma de fogo e prende homem pelo porte ilegal em Paranaíba
3
Há 4 dias Jovem morre após ingestão de bebida em MS e polícia investiga intoxicação por metanol
4
Há 4 dias Entrega de títulos de terra marca encerramento do mutirão da Trabalhadora Rural em Nioaque
5
Há 4 dias Entenda a proposta que retira exigência de autoescola para tirar CNH
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados