WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Mato Grosso do Sul

MS inicia campanha de multivacinação com foco na atualização da caderneta de crianças e adolescentes

Ação acontece até 31 de outubro e é voltada a menores de 15 anosO Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), d...

07/10/2025 07h35
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Ação acontece até 31 de outubro e é voltada a menores de 15 anos

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), dá início na segunda-feira (6) à Campanha de Multivacinação 2025, uma mobilização nacional voltada à atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A ação segue até o final deste mês, com o Dia D de mobilização marcado para 18 de outubro.

A campanha integra o esforço do Ministério da Saúde para ampliar a cobertura vacinal no país e conta com incentivo financeiro federal, conforme a Portaria GM/MS nº 6.715/2025, que destinou recursos específicos para fortalecer as ações de imunização em estados e municípios.

De acordo com o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, o objetivo da campanha é reforçar o compromisso do Estado com a proteção da população infantil e adolescente.

>Gerente de Imunização da SES. Foto: Arquivo
>Gerente de Imunização da SES. Foto: Arquivo

 “A multivacinação é uma oportunidade para atualizar a caderneta e ampliar a cobertura vacinal em todo o Estado. É o momento de as famílias procurarem as unidades de saúde e garantirem que crianças e adolescentes estejam protegidos contra doenças que podem ser prevenidas com vacina”, explica.

Durante o período da campanha, todas as unidades básicas de saúde estarão com as salas de vacina abertas para atender a população, e os municípios poderão realizar ações extramuros, em locais de grande circulação, como escolas, ginásios, praças e unidades móveis.

Serão ofertadas todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, incluindo BCG, Poliomielite, Tríplice Viral, DTP, HPV, Hepatite A e B, Pneumocócica, Meningocócica ACWY, entre outras. Confira a lista completa clicando aqui . A vacinação é seletiva, ou seja, voltada para quem tem doses em atraso ou esquemas incompletos.

A estratégia também busca enfrentar a hesitação vacinal com ações de mobilização social, reforçando a importância da imunização como uma medida de proteção coletiva.

Em 2024, Mato Grosso do Sul se destacou entre os estados com melhores índices de cobertura vacinal, segundo dados do Ministério da Saúde, e segue com 45 dias de intensificação para ampliar a proteção da população infantil e adolescente.

“O Estado mantém seu compromisso de liderar pelo exemplo, com uma rede estruturada, equipes capacitadas e vigilância ativa. Nosso desafio é manter as altas coberturas e alcançar quem ainda não completou o esquema vacinal”, reforçou Frederico Moraes.

  • Período da Campanha: 6 a 31 de outubro de 2025
  • Dia D de Mobilização: 18 de outubro
  • Público-alvo: Crianças e adolescentes menores de 15 anos (até 14 anos, 11 meses e 29 dias)

A recomendação é que os pais levem a caderneta de vacinação para que os profissionais de saúde possam verificar e atualizar as doses conforme o esquema indicado.

Danúbia Burema, Comunicação SES
Fotos: Divulgação

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Rovena Rosa/Agência Brasil Vacina contra HPV reduz em 58% casos de câncer de colo de útero
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Operação integrada do Governo combate comércio irregular de bebidas com metanol em todo o MS
© Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo Campanha Nacional de Multivacinação começa hoje em todo o país
Nioaque, MS
Atualizado às 10h05
20°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 17°
20°

Sensação

2.7 km/h

Vento

63%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 7 minutos Polícia Civil prende suspeito de homicídio praticado nas dependências da Igreja do Perpétuo Socorro
Há 7 minutos Polícia Militar apreende quase 20 kg de maconha após denúncia em Corumbá
Há 7 minutos Carla Dickson reforça a importância da prevenção precoce no combate ao câncer de mama; ouça
Há 1 hora Policiais prendem suspeitos de furto e recuperam objetos
Há 1 hora Polícia Civil prende jovem apontado por violento homicídio ocorrido em maio, no bairro Portal Caiobá, em Campo Grande
Anúncio
Mais lidas
1
Há 4 dias Nioaque é pioneira no Brasil com o projeto “Pedalando para o Futuro” em comunidade indígena Além de estimular a prática do ciclismo entre estudantes, o projeto busca desenvolver valores como responsabilidade, disciplina e respeito às regras de convivência
2
Há 1 dia Polícia Militar apreende arma de fogo e prende homem pelo porte ilegal em Paranaíba
3
Há 4 dias Jovem morre após ingestão de bebida em MS e polícia investiga intoxicação por metanol
4
Há 4 dias Entrega de títulos de terra marca encerramento do mutirão da Trabalhadora Rural em Nioaque
5
Há 4 dias Entenda a proposta que retira exigência de autoescola para tirar CNH
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados