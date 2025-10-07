MS inicia campanha de multivacinação com foco na atualização da caderneta de crianças e adolescentes

Ação acontece até 31 de outubro e é voltada a menores de 15 anos

O Governo de Mato Grosso do Sul, por meio da SES (Secretaria de Estado de Saúde), dá início na segunda-feira (6) à Campanha de Multivacinação 2025, uma mobilização nacional voltada à atualização da caderneta de vacinação de crianças e adolescentes menores de 15 anos. A ação segue até o final deste mês, com o Dia D de mobilização marcado para 18 de outubro.

A campanha integra o esforço do Ministério da Saúde para ampliar a cobertura vacinal no país e conta com incentivo financeiro federal, conforme a Portaria GM/MS nº 6.715/2025, que destinou recursos específicos para fortalecer as ações de imunização em estados e municípios.

De acordo com o gerente de Imunização da SES, Frederico Moraes, o objetivo da campanha é reforçar o compromisso do Estado com a proteção da população infantil e adolescente.

>Gerente de Imunização da SES. Foto: Arquivo

“A multivacinação é uma oportunidade para atualizar a caderneta e ampliar a cobertura vacinal em todo o Estado. É o momento de as famílias procurarem as unidades de saúde e garantirem que crianças e adolescentes estejam protegidos contra doenças que podem ser prevenidas com vacina”, explica.

Durante o período da campanha, todas as unidades básicas de saúde estarão com as salas de vacina abertas para atender a população, e os municípios poderão realizar ações extramuros, em locais de grande circulação, como escolas, ginásios, praças e unidades móveis.

Serão ofertadas todas as vacinas do Calendário Nacional de Vacinação, incluindo BCG, Poliomielite, Tríplice Viral, DTP, HPV, Hepatite A e B, Pneumocócica, Meningocócica ACWY, entre outras. Confira a lista completa clicando aqui . A vacinação é seletiva, ou seja, voltada para quem tem doses em atraso ou esquemas incompletos.

A estratégia também busca enfrentar a hesitação vacinal com ações de mobilização social, reforçando a importância da imunização como uma medida de proteção coletiva.

Em 2024, Mato Grosso do Sul se destacou entre os estados com melhores índices de cobertura vacinal, segundo dados do Ministério da Saúde, e segue com 45 dias de intensificação para ampliar a proteção da população infantil e adolescente.

“O Estado mantém seu compromisso de liderar pelo exemplo, com uma rede estruturada, equipes capacitadas e vigilância ativa. Nosso desafio é manter as altas coberturas e alcançar quem ainda não completou o esquema vacinal”, reforçou Frederico Moraes.

Período da Campanha: 6 a 31 de outubro de 2025

Dia D de Mobilização: 18 de outubro

Público-alvo: Crianças e adolescentes menores de 15 anos (até 14 anos, 11 meses e 29 dias)

A recomendação é que os pais levem a caderneta de vacinação para que os profissionais de saúde possam verificar e atualizar as doses conforme o esquema indicado.

Danúbia Burema, Comunicação SES

Fotos: Divulgação