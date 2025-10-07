Turismo de MS participa da FITPAR 2025 para fortalecer presença no mercado paraguaio

De 10 a 12 de outubro de 2025, a Fundtur MS (Fundação de Turismo de Mato Grosso do Sul) estará na FITPAR – Feira Internacional de Turismo do Paraguai, maior e mais importante feira do segmento turístico daquele país, que é um dos principais emissores de turistas internacionais para Mato Grosso do Sul.

“Não poderíamos deixar de estar presentes nessa importante feira, que ajuda a manter o ótimo relacionamento que temos com esse mercado. Faremos capacitação, rodada de negócios com os principais operadores e atendimento para público final e agente de viagens no estande de MS, além de captar novas oportunidades com esse mercado. O intuito é de continuar o aumento de turistas paraguaios para os destinos turísticos de Mato Grosso do Sul”, ressalta Breno Amorim, diretor de Promoção e Mercado da Fundação de Turismo de MS.

O turismo de MS fará parte do evento como co-expositor, no estande da Embratur, para divulgar seus destinos turísticos entre as agências de viagens, operadores, profissionais de turismo do Paraguai e da América do Sul. MS irá expor os produtos turísticos, fazer contatos e negócios com empresas do setor e atendimento ao público final.

MS é referência em ecoturismo e tem como principais destinos as regiões de Bonito - Serra da Bodoquena, Pantanal e Campo Grande – Caminho dos Ipês e o objetivo é promover, divulgar e consolidar o turismo de Mato Grosso do Sul no mercado paraguaio. O Paraguai é o 2º maior emissor de turistas internacionais (via terrestre) para Mato Grosso do Sul, segundo a plataforma Alumia, do Observatório do Turismo de MS.

Organizado pela Associação Paraguaia de Agências de Viagens e Empresas de Turismo (ASATUR) e com o apoio da Senatur – Secretaria Nacional de Turismo do Paraguai, a FITPAR visa a promoção das ofertas dos países membros da América Latina, da realização de reuniões de negócios, compra e venda e produtos e serviços ao consumidor final, além de proporcionar insights mercadológicos e apresentar novidades e tendências do setor.

No último ano, a FITPAR reuniu 837 expositores e cerca de 7.500 participantes de 10 países, onde compradores e vendedores realizaram milhares de reuniões de negócios nos três dias de evento multiproduto voltado para profissional (B2B) e final (B2C).

Serviço

Data: 10 a 12 de outubro de 2025

Local: Centro de Convenções Mariscal López, Assunção, Paraguai.

Mais informações: http://fitpar.org.py

Débora Bordin – Fundação de Turismo de MS

Foto @visitmsoficial