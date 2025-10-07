WhatsApp

Mato Grosso do Sul

Funtrab promove Feirão da Empregabilidade no Estado em comemoração aos 50 anos do SINE

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) completa, em 2025, 50 anos de atuação em Mato Grosso do Sul. Para celebrar a data, a Fundação do Trabalho de M...

07/10/2025 06h30
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

O Sistema Nacional de Emprego (SINE) completa, em 2025, 50 anos de atuação em Mato Grosso do Sul. Para celebrar a data, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) realiza, a partir desta terça-feira (7), feirões de empregabilidade em Campo Grande e em 12 municípios: Aparecida do Taboado, Aquidauana, Batayporã, Cassilândia, Costa Rica, Dourados, Inocência, Itaquiraí, Ivinhema, Mundo Novo, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina e Três Lagoas.

A ação reúne empresas contratantes, trabalhadores e instituições parceiras em uma grande mobilização para intermediação de mão de obra.

Ao longo do mês, os feirões oferecem milhares de vagas em diferentes setores da economia, além de serviços como emissão da Carteira de Trabalho Digital, atendimento ao Seguro-Desemprego, palestras sobre qualificação e empreendedorismo.

Além da oferta de vagas e serviços, em grande parte das Casas do Trabalhador será servido um café da manhã de boas-vindas, como gesto de acolhimento aos trabalhadores e parceiros que prestigiam o cinquentenário do SINE.

Em Campo Grande, 12 empresas confirmaram participação, disponibilizando 120 vagas de emprego nas áreas de tecnologia da informação, limpeza terceirizada, recursos humanos, produtos naturais, transportes, supermercado, call center, autopeças, proteína de soja, peças para tratores, atacado de alimentos e indústria têxtil. O evento será na Rua 13 de maio, 2.773, das 8h às 11h.

Confira a programação no interior:

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

"É uma honra participar desse marco histórico do SINE. Aqui em Três Lagoas, sabemos o quanto o trabalho é fundamental para a dignidade das famílias. Este feirão é uma oportunidade concreta para que os trabalhadores da nossa região tenham acesso direto às empresas, ampliando as chances de recolocação profissional e fortalecendo a economia local,” afirma o gestor da Casa do Trabalhador de Três Lagoas, Sidney de Abreu.

"O SINE completa 50 anos mostrando que continua indispensável na vida dos brasileiros. Em Nova Andradina, celebramos esse momento com a certeza de que estamos cumprindo nossa missão: aproximar quem busca emprego das empresas que precisam contratar. Essa integração é o que mantém o serviço atual e relevante, mesmo diante das mudanças do mundo do trabalho", pontua a gestora da Casa, Cléris de Fátima Galvão.

Sistema Nacional de Emprego (SINE)

Coordenado nacionalmente pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), o SINE se consolidou como um dos principais instrumentos de política pública voltados à geração de emprego e renda no país. Em Mato Grosso do Sul, o serviço é gerido pela Funtrab e pela rede de Casas do Trabalhador, aproximando empregadores e trabalhadores e contribuindo para o desenvolvimento econômico e social.

Atualmente, a rede SINE conta com 1.500 agências em todo o Brasil, operadas em parceria com Estados e municípios, com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT). “Mais que celebrar os 50 anos, queremos mostrar que o SINE continua atual e necessário, acompanhando as mudanças do mercado e promovendo oportunidades reais para a população sul-mato-grossense”, destacou a diretora-presidente da Funtrab, Marina Dobashi.

Nos últimos anos, o SINE vem passando por um processo de modernização. Em Mato Grosso do Sul, as agências estão sendo transformadas em Casas do Trabalhador, com espaços físicos renovados e maior oferta de serviços. Além do atendimento presencial, a população também pode acessar vagas e benefícios de forma digital.

A celebração dos 50 anos do SINE marca não apenas a importância histórica do serviço, mas também o compromisso de seguir evoluindo para enfrentar os desafios da modernização, da integração digital e das transformações do mundo do trabalho.

Cláudia Yuri, Comunicação Funtrab

