Mato Grosso do Sul

Com energia solar, Ceasa-MS reafirma compromisso com a sustentabilidade e economia

Em busca de economia e maior responsabilidade ambiental, os permissionários da CEASA/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul) têm subst...

07/10/2025 06h30
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Em busca de economia e maior responsabilidade ambiental, os permissionários da CEASA/MS (Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul) têm substituído a energia elétrica convencional por sistemas de energia solar. Além de ser mais econômica, essa fonte de geração não polui o ar, o que contribui para uma CEASA/MS cada vez mais sustentável e para a preservação do meio ambiente.

A Casa do Morango é uma das empresas que já adotam a energia solar. A empresa tem duas unidades dentro da CEASA/MS, uma delas localizada no recém-inaugurado Bloco 10, equipado com infraestrutura de ponta, que inclui câmaras frias de alta capacidade.

O sistema de refrigeração industrial é indispensável para a conservação das frutas que chegam de diversos estados do país, mas consumia muita energia elétrica — um custo que foi drasticamente reduzido com a adoção da energia fotovoltaica. Segundo Vitor Santos, gerente da Casa do Morango, o valor da conta de energia da empresa caiu aproximadamente 95% após a implementação do sistema solar. A empresa instalou placas solares sobre o pavilhão do Bloco 10 e também em um endereço externo, que produz a energia suficiente para suprir a demanda das duas unidades da Casa do Morango na CEASA/MS. A transição energética foi feita com planejamento e eficiência, respeitando todos os trâmites técnicos.

“Primeiro, fizemos um estudo para entender qual era o nosso consumo mensal e, a partir desse levantamento, desenvolvemos um projeto com a quantidade de placas solares necessária para atender nossa demanda”, comenta Vitor. De acordo com a AUCE (Associação dos Usuários das Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul), que representa os permissionários da CEASA/MS, cerca de quatro empresas sediadas nas Centrais já utilizam energia fotovoltaica. Além disso, há também empresas que compram energia solar gerada em usinas externas à CEASA/MS.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A iniciativa dos permissionários vai de encontro com os princípios de sustentabilidade da CEASA/MS, que, em breve também vai implementar novos sistemas de energia fotovoltaica no complexo. Já está em fase de conclusão o projeto de execução e instalação de energia fotovoltaica para abastecer os pavilhões da sede administrativa, a CGR (Central de Gestão de Resíduos) e o CECAF (Centro de Comercialização da Agricultura Familiar).

A expectativa é de que a instalação das placas gere um salto de economia nas despesas com eletricidade na CEASA/MS. Com mais essa inovação a CEASA/MS adere a esta tendência sustentável que a cada dia ganha mais espaço no Brasil. Segundo o Anuário Estatístico de Energia Elétrica 2025 a energia solar correspondeu a 9,4% de toda a energia produzida no país em 2024. A geração saltou de 50.633 GWh em 2023 para 70.996 GWh em 2024. O uso de energia solar também evitou o lançamento de 88,3 milhões de toneladas de CO² no meio ambiente, ainda conforme dados compilados até setembro pela Absolar (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica).

Consideravelmente mais barata, essa forma de geração não emite poluentes e é considerada uma fonte renovável e sustentável. A CEASA/MS está alinhada com essa mudança de paradigma que beneficia a sociedade e o meio ambiente. 

Comunicação Ceasa

