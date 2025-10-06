WhatsApp

Comissão debate segurança e condições de trabalho de condutores de ambulâncias

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (7), audiência pública sobre a segurança dos condutores de ambulâncias, os i...

06/10/2025 21h46
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados
Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

A Comissão de Saúde da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (7), audiência pública sobre a segurança dos condutores de ambulâncias, os indicadores de sinistros envolvendo esses profissionais e as possíveis melhorias na prestação do serviço.

O debate será realizado às 17 horas, no plenário 7.

O pedido para realização da audiência pública é do deputado Vermelho (PP-PR). Segundo o parlamentar, o objetivo é discutir os riscos enfrentados pelos condutores de ambulância, que envolvem tanto a violência no trânsito quanto a exposição a riscos biológicos.

Ele acrescenta que também serão abordados aspectos como a adaptação dos veículos, o treinamento dos profissionais, a política de financiamento e a fiscalização quanto à regularidade do veículo.

“É preciso compreender as condições de trabalho, o funcionamento e a oferta das ambulâncias de transporte, de suporte básico, de resgate, de suporte avançado no setor público e privado, inclusive aéreo e aquaviário”, afirma Vermelho.

