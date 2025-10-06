Polícia Civil prende indivíduo e apreende adolescente por tráfico de drogas em Tacuru

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Tacuru, prendeu um jovem de 19 anos e apreendeu um adolescente de 17 anos por tráfico de drogas, na manhã desta segunda-feira (6).

A ação foi resultado de um trabalho de inteligência dos policiais da Delegacia de Tacuru, que identificou que dois indivíduos estariam transportando entorpecentes da cidade de Sete Quedas até Dourados, utilizando uma van de transporte coletivo.

Com base nas informações levantadas, a equipe policial realizou a abordagem do veículo no momento em que este adentrava o perímetro urbano de Tacuru. Durante a vistoria, foram localizadas duas mochilas que pertenciam aos suspeitos. Dentro das mochilas foram encontrados diversos tabletes de maconha, totalizando cerca de 16 quilos.

Diante dos fatos, o indivíduo recebeu voz de prisão pelo crime de tráfico de drogas, enquanto o adolescente foi apreendido por ato infracional análogo ao mesmo delito. Ambos foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Tacuru, onde foram adotadas as providências legais cabíveis.

A Polícia Civil reforça seu compromisso permanente no combate ao tráfico de drogas e na preservação da segurança e tranquilidade da população.