Polícia Militar realiza palestra sobre segurança no trânsito na Sanesul de Coxim

Coxim (MS): Na manhã desta segunda-feira (06/12), o 5º Batalhão de Polícia Militar , por meio do GETRAN – Grupamento Especializado de Trânsito, realizou uma palestra educativa na Sanesul, atendendo à solicitação oficial encaminhada pela empresa durante a programação da SIPAT 2025 (Semana Interna de Prevenção de Acidentes de Trabalho) em Coxim.

A palestra, ministrada por pelos policiais militares especializado em educação para o trânsito, abordou temas fundamentais como comportamento preventivo, antecipação de riscos, distância segura, atenção e responsabilidade ao volante. O objetivo foi reforçar a cultura da segurança viária e despertar nos colaboradores a consciência de que atitudes seguras salvam vidas.

A iniciativa faz parte do compromisso da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul em promover ações de educação, prevenção e cidadania no trânsito, consolidando uma parceria sólida entre instituições públicas e privadas em prol de um trânsito mais humano, seguro e responsável.

“Trânsito seguro se constrói com atitudes, respeito e consciência coletiva. Quando cada um faz sua parte, todos chegam com segurança ao seu destino.” Frisou o comandante do Getran, Sargento Carlos Benedito.

GETRAN – Grupamento Especializado de Trânsito

5º BPM – Batalhão de Polícia Militar de Coxim/MS

Servir e proteger com responsabilidade no trânsito!

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM