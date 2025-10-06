WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Economia

Galípolo diz que mercado de trabalho é o mais exuberante em 3 décadas

Mercado não vê inflação na meta até 2028, explicou presidente do BC

06/10/2025 20h41
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que o mercado de trabalho no Brasil é “o mais exuberante” das últimas três décadas. Disse também que, pelas expectativas do mercado, não se vê a inflação atingindo a meta pelo menos até 2028.

A afirmação foi feita nesta segunda-feira (6) durante palestra proferida no Instituto Fernando Henrique Cardoso, em São Paulo.

“A série histórica dá a entender que talvez estejamos em pleno emprego. Temos dados bastante fortes do que vem acontecendo [em relação a isso]. A massa salarial e o rendimento médio real têm uma alta bastante acentuada nesse sentido. Então acho que é difícil dizer que a gente não tem, provavelmente, o mercado de trabalho mais exuberante que a gente viu nas últimas três décadas”, disse o presidente do BC.

Galípolo disse, ainda, que para o país continuar crescendo sem ter uma pressão inflacionária, é muito importante que esse crescimento se dê por aumento de produtividade. “Mas por uma produtividade que permita a gente ter uma sustentabilidade, [de forma a termos] uma duração mais longa nesse crescimento”, complementou.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Ele reiterou que a elevação dos juros se deve às pressões inflacionárias. “A gente sabe que 15% é uma taxa de juros elevada, mas percebam a situação que a gente tinha em abril: 57% dos itens que compõem o IPCA estavam superiores ao dobro da meta de inflação”, disse.

“A gente não vê a inflação na meta em nenhum dos horizontes, nem até 2028, pelas expectativas do Focus. É óbvio que o BC tem suas próprias projeções. E a gente incorpora todas essas projeções. Dentro das expectativas do Focus e dentro das nossas projeções, esse é um indicativo de bastante incômodo”, complementou.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
© Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo Petrobras faz importação inédita de gás de Vaca Muerta, na Argentina
© Marcello Casal jr/Agência Brasil Mercado financeiro reduz previsão de inflação para 4,8%
© Marcello Casal JrAgência Brasil Banco Central passa a bloquear chaves Pix usadas em golpes e fraudes
Nioaque, MS
Atualizado às 00h05
22°
Tempo nublado Máxima: 26° - Mínima: 17°
22°

Sensação

4.46 km/h

Vento

75%

Umidade

Anuncie
whats 300x250
300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 56 minutos CPMI: Carlos Viana afirma que depoente não consegue explicar enriquecimento
Há 56 minutos CPMI: Fernando Cavalcanti apela ao silêncio e parlamentares apontam negócios suspeitos
Há 2 horas Previdência e respeito aos idosos são temas de sessão em homenagem aos idosos
Há 2 horas “Estamos muito otimistas”, diz Alckmin após conversa de Lula e Trump
Há 2 horas Paim destaca reaproximação do Brasil com os EUA após conversa entre Lula e Trump
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Nioaque é pioneira no Brasil com o projeto “Pedalando para o Futuro” em comunidade indígena Além de estimular a prática do ciclismo entre estudantes, o projeto busca desenvolver valores como responsabilidade, disciplina e respeito às regras de convivência
2
Há 15 horas Polícia Militar apreende arma de fogo e prende homem pelo porte ilegal em Paranaíba
3
Há 3 dias Jovem morre após ingestão de bebida em MS e polícia investiga intoxicação por metanol
4
Há 3 dias Entrega de títulos de terra marca encerramento do mutirão da Trabalhadora Rural em Nioaque
5
Há 3 dias André Guimarães garante Ambulância SAMU e equipamentos para UBS após agenda em Brasília
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados