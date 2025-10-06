Operação integrada do Governo combate comércio irregular de bebidas com metanol em todo o MS

(67) 99142-9066
Ação faz parte das medidas coordenadas para coibir a venda de bebidas irregulares e prevenir casos de intoxicação por metanol
O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul coordenou, no último fim de semana, uma grande operação integrada de fiscalização em boates, tabacarias e conveniências na capital e no interior. A ação teve como objetivo coibir a comercialização de bebidas irregulares e proteger a população contra o risco de intoxicação por metanol, substância tóxica que pode causar cegueira e até levar à morte.
A força-tarefa contou com a participação da Polícia Civil, por meio da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), Deops (Delegacia Especializada de Ordem Política e Social) e do Garras (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos), além da Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, Procon/MS, Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) e Guarda Municipal.
A iniciativa integra o conjunto de ações emergenciais coordenadas pelo Governo do Estado, que envolvem monitoramento, fiscalização, investigação e atendimento especializado a possíveis casos de intoxicação.
Resultados da operação em Campo Grande
Durante as inspeções realizadas, equipes localizaram dezenas de garrafas de bebidas vencidas ou sem comprovação de origem, entre energéticos, vinhos, licores e cachaças, em uma casa noturna da capital.
Os produtos vencidos foram descartados no local, recolhidos pela Vigilância Sanitária Municipal, enquanto as bebidas estrangeiras sem procedência foram encaminhadas à Receita Federal. O gerente do local foi conduzido à delegacia e um inquérito policial será instaurado.
Na rodovia BR-262, foram apreendidos aproximadamente 900 quilos de garrafas vazias de whisky, escondidas em um caminhão e sem nota fiscal. O material e a documentação foram encaminhados à DECON, que conduz as investigações sobre falsificação de bebidas.
Além disso, os organizadores do evento foram autuados por ausência de alvará sanitário e documentação obrigatória. O Procon/MS constatou outras irregularidades, como a falta de placas informativas e de dados sobre meia-entrada. Os responsáveis foram orientados a regularizar a situação e terão 20 dias para apresentar defesa.
Ações no interior do Estado
Os municípios de Três Lagoas, Costa Rica, Eldorado, Rio Brilhante, Naviraí, Caracol, Maracaju, Bela Vista, Bodoquena, Tacuru, Jateí, Sidrolândia, Ribas do Rio Pardo, Paranhos, Pedro Gomes, Sete Quedas, Ponta Porã e Vicentina também estão realizando fiscalizações em estabelecimentos comerciais, em parceria com as vigilâncias municipais e demais órgãos locais.
As equipes municipais vêm adotando medidas sanitárias cabíveis sempre que encontram irregularidades e repassando as informações à Vigilância Sanitária Estadual, fortalecendo o fluxo de resposta rápida e a integração entre os níveis de governo.
Atuação coordenada do Governo do Estado
De acordo com a secretária de Estado de Saúde, em exercício, Crhistinne Maymone, a operação reflete o trabalho conjunto e permanente do Governo do Estado para garantir segurança sanitária e proteger vidas.
“O Governo do Estado tem atuado em várias frentes, na fiscalização, na capacitação das equipes de saúde e na articulação com o Ministério da Saúde para garantir atendimento adequado e impedir que produtos clandestinos cheguem ao consumidor. Essa é uma ação técnica, articulada e contínua”, destacou Maymone.
A superintendente de Vigilância em Saúde da SES (Secretaria de Estado de Saúde), Larissa Castilho, reforçou que a integração entre Estado, municípios e forças de segurança é essencial para prevenir novos casos.
“Estamos trabalhando de forma articulada com as vigilâncias municipais e demais órgãos parceiros para agilizar as ações de fiscalização e impedir a circulação de produtos irregulares. Esse fluxo de resposta rápida é fundamental para proteger a população e evitar novas ocorrências”, afirmou Castilho.
Para a fiscal da CVISA (Coordenadoria de Vigilância Sanitária) da SES, Fernanda Rodrigues, que participou da ação, a atuação integrada fortalece a capacidade de resposta “Essas ações conjuntas são essenciais para identificar e retirar do mercado produtos que representam risco real à saúde pública. A CVISA tem intensificado a fiscalização e as orientações técnicas, garantindo que apenas produtos seguros cheguem ao consumidor”, destacou Rodrigues.
Situação dos casos em Mato Grosso do Sul
Até esta segunda (6), a SES registra quatro casos suspeitos de intoxicação por metanol nos municípios de Campo Grande, Ladário, Rio Brilhante e Caarapó.
Outros dois casos foram descartados, em Sidrolândia e Campo Grande, e há um óbito suspeito em investigação, ocorrido na capital.
A equipe técnica da Vigilância das Emergências em Saúde Pública e Vigilância Ambiental e Toxicológica da SES seguem monitorando os casos, realizando coleta de amostras, rastreamento da origem das bebidas e acompanhamento clínico dos pacientes.
Ações e medidas emergenciais
Orientações à população
A SES reforça que a população não deve consumir bebidas alcoólicas sem rótulo, de origem desconhecida ou adquiridas em locais não regularizados. O Estado mantém alerta permanente às unidades de saúde, com suporte técnico e científico 24 horas via CIATox (Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Campo Grande).
Contatos para notificação e atendimento
CIATox – Plantão 24h: (67) 98179-1369 (ligação/WhatsApp/SMS)
Telefone fixo: (67) 3386-8655 | Emergência: 0800-722-6001
E-mail: [email protected]
CIEVS – Plantão 24h: (67) 98477-3435 (ligação/WhatsApp)
Disque-notifica (expediente): 0800 647 1650
E-mail: [email protected]
Coordenação de Emergências em Saúde Pública – CESP: (67) 3318-1823
Disque-Intoxicação da Anvisa: 0800 722 6001
E-mail: [email protected]
André Lima, Comunicação SES
Fotos: André Lima e Divulgação
Sensação
Vento
Umidade