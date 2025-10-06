Operação integrada do Governo combate comércio irregular de bebidas com metanol em todo o MS

Ação faz parte das medidas coordenadas para coibir a venda de bebidas irregulares e prevenir casos de intoxicação por metanol

O Governo do Estado de Mato Grosso do Sul coordenou, no último fim de semana, uma grande operação integrada de fiscalização em boates, tabacarias e conveniências na capital e no interior. A ação teve como objetivo coibir a comercialização de bebidas irregulares e proteger a população contra o risco de intoxicação por metanol, substância tóxica que pode causar cegueira e até levar à morte.

A força-tarefa contou com a participação da Polícia Civil, por meio da Decon (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), Deops (Delegacia Especializada de Ordem Política e Social) e do Garras (Grupo Armado de Repressão a Roubos e Assaltos), além da Vigilância Sanitária Estadual e Municipal, Procon/MS, Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária) e Guarda Municipal.

A iniciativa integra o conjunto de ações emergenciais coordenadas pelo Governo do Estado, que envolvem monitoramento, fiscalização, investigação e atendimento especializado a possíveis casos de intoxicação.

Resultados da operação em Campo Grande