Comenda das Nações Amigas de MS será entregue em solenidade nesta quarta

Nesta quarta-feira (8), a partir das 19h, no Plenário Júlio Maia, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul sedia a Sessão Solene de Outorga d...

06/10/2025 19h38
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Roberto Hashioka é autor da resolução que homenageia as nações amigas de MS com a comenda do mérito legislativo
Nesta quarta-feira (8), a partir das 19h, no Plenário Júlio Maia, a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul sedia a Sessão Solene de Outorga da Comenda do Mérito Legislativo das Nações Amigas de Mato Grosso do Sul. A honraria foi instituída pelo deputado Roberto Hashioka (União) pela Resolução 35/2025 , e visa prestigiar as personalidades que se destacaram pelos bons e relevantes serviços prestados à sua comunidade e ao meio sociocultural de Mato Grosso do Sul.

As nações Japonesa, Libanesa, Portuguesa, Boliviana, Paraguaia, Italiana e Espanhola integram as nações amigas. “É uma grande alegria poder homenagear representantes dessas comunidades que ajudaram a construir a história, a cultura e o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. Mais do que celebrar origens, estamos promovendo a integração, o respeito, a união entre os povos e o reconhecimento àqueles que escolheram nosso Estado como sua casa", destacou Roberto Hashioka.

Serviço

O evento será transmitido nos canal 7.2, sinal aberto da TV ALEMS, e no canal 9 da Claro NET TV, e ainda no link  TV ALEMS , sinal aberto da Rádio ALEMS, na FM 105.5 ou no link  Rádio ALEMS . E conta também com a cobertura completa pelo  Portal da ALEMS , onde você também encontrará a galeria de imagens, e pelas redes sociais oficiais da Assembleia Legislativa, no  Facebook Instagram X  e  Youtube

