Polícia Civil esclarece abigeato e apreende arma de fogo irregular em Paraíso das Águas

O indivíduo, de 57 anos, flagrado em posse da arma de fogo foi preso em flagrante e autuado conforme Estatuto do Desarmamento.

Durante as diligências, foram reunidas provas que confirmaram a autoria do delito, além da apreensão de uma arma de fogo de uso permitido, porém mantida irregularmente.

A Delegacia de Paraíso das Águas elucidou, nesta quarta-feira (14), furto de gado (abigeato) ocorrido na zona rural do município. A investigação permitiu identificar os responsáveis que atuavam de forma organizada, realizando o abate dos animais diretamente no local da subtração, como forma de ocultar o crime.

