Polícia Civil prende homem por estupro de adolescente em Tacuru

A Polícia Civil do Estado de Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Tacuru, prendeu na manhã desta segunda-feira (06) um homem investigado pela prática de estupro contra uma adolescente de 17 anos, ocorrido na Aldeia Jaguapiré.

A investigação teve início quando a vítima procurou a Delegacia de Polícia de Tacuru acompanhada de seu genitor, relatando que havia sido abordada pelo autor, que conduzia uma motocicleta. Segundo a vítima, o homem encostou uma faca em sua barriga e a obrigou a subir no veículo, levando-a até um local isolado, onde praticou o crime.

Após o registro da ocorrência, a adolescente foi encaminhada ao Centro de Referência Especializado de Assistência Social – CREAS de Tacuru, onde recebeu atendimento psicológico, oportunidade em que confirmou integralmente os fatos.

Durante as investigações, a Polícia Civil apurou que o mesmo autor já era investigado por outra tentativa de estupro contra uma adolescente de 15 anos, praticada de forma semelhante, utilizando uma motocicleta para abordar a vítima.

Diante das provas reunidas, o Delegado Titular da unidade representou pela prisão preventiva do investigado, medida que foi deferida pelo Poder Judiciário. O mandado foi cumprido na manhã desta segunda-feira, e o autor encontra-se preso, à disposição da Justiça.