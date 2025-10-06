WhatsApp

Mato Grosso do Sul

UEMS abre processo de transferência externa para cursos de graduação presenciais com ingresso em 2026

As inscrições estarão abertas de 20 a 24 de outubro de 2025A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), por meio da Diretoria de RegistroA...

06/10/2025 18h32
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

As inscrições estarão abertas de 20 a 24 de outubro de 2025

A Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), por meio da Diretoria de Registro
Acadêmico (DRA), publicou o Edital nº 62/2025/DRA/UEMS, que regulamenta o processo de Transferência Externa para 50 cursos presenciais de graduação da instituição, com ingresso previsto para o ano letivo de 2026.  Ao todo, são 1.130  vagas disponíveis, somando ampla concorrência, com 1.021 vagas e cota RMS (Residente em Mato Grosso do Sul), com 109 vagas.

Os cursos estão sendo ofertados nos seguintes municípios: Cassilândia, Dourados, Ivinhema, Jardim, Maracaju, Mundo Novo, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

Confira o Edital 062/2025/DRA/UEMS:  https://www.uems.br/diretoria/dra/Editais/2025  
 
O processo possibilita o preenchimento de vagas disponíveis nos cursos da UEMS por estudantes regularmente matriculados em instituições de ensino superior públicas ou privadas, desde que o curso de origem tenha a mesma denominação. As oportunidades contemplam ampla concorrência e também a cota destinada a residentes de Mato Grosso do Sul há pelo menos 10 anos, conforme legislação vigente.

Inscrições

As inscrições estarão abertas de 20 a 24 de outubro de 2025, e devem ser realizadas presencialmente, mediante entrega da documentação exigida, nas coordenadorias dos cursos ofertados (endereços disponíveis no Anexo I do edital).

Entre os requisitos, o candidato precisa estar matriculado ou com matrícula trancada em sua instituição de origem, no mínimo, a partir do 3º semestre ou 2ª série do curso em 2025. Não é permitida a transferência de alunos que estejam na 1ª ou na última série dos cursos.

As vagas estão distribuídas entre diversas Unidades Universitárias da UEMS, em diferentes municípios do Estado, abrangendo áreas como Direito, Enfermagem, Psicologia, Engenharia de Alimentos, Sistemas de Informação, Agronomia, Letras, Pedagogia, Ciências Biológicas, Dança, Teatro, Turismo, Zootecnia, Ciências Econômicas, Administração Pública, Matemática, Física, Química, entre outras.

O edital apresenta o detalhamento do número de vagas por curso, unidade e turno, que estão disponíveis para consulta no portal da UEMS.

Cronograma

Inscrições e entrega de documentos: 20 a 24/10/2025

Divulgação das inscrições homologadas: 17/11/2025

Resultado da classificação: 28/11/2025

Resultado final e convocação para matrícula: 03/12/2025

Efetivação da matrícula: 04 e 05/12/2025

As etapas serão divulgadas na página de cada curso de graduação no site oficial da UEMS.
 
Informações

O edital completo, com a lista de cursos, vagas, requisitos e anexos, está disponível em:  https://www.uems.br/diretoria/dra/Editais  .
Mais informações podem ser obtidas junto às Coordenadorias dos Cursos de Graduação ou pelo e-mail  [email protected]   .

Comunicação UEMS

