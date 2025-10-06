Imasul moderniza Sala de Situação e lança nova versão do monitor de alerta de desmatamento

O Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul) apresentou avanços significativos em sua área de fiscalização e monitoramento ambiental. A Sala de Situação, vinculada à Unidade de Geoprocessamento, passa a contar com o novo Mades (Monitor de Alertas de Desmatamento), plataforma tecnológica redesenhada para ampliar a capacidade de detecção, análise e gestão de alertas de desmatamento no estado.

Com o reforço do Mades, o Imasul garante respostas mais ágeis às ocorrências ambientais, permitindo que equipes técnicas e de fiscalização atuem de maneira coordenada em campo. O cruzamento de informações de satélites com dados do Cadastro Ambiental Rural (CAR) e de outras bases oficiais fortalece o processo de tomada de decisão, reduzindo falhas e aumentando a eficácia das ações.

Outro diferencial é a possibilidade de acompanhar em tempo quase real as transformações no uso e cobertura do solo em todo o território sul-mato-grossense. Isso coloca o estado em posição de destaque na agenda nacional de combate ao desmatamento, já que poucas unidades da federação dispõem de uma estrutura integrada e tecnológica semelhante para subsidiar políticas públicas e orientar gestores ambientais.

Avanço tecnológico e inovação

A atualização representa um marco no processo de modernização dos instrumentos de gestão ambiental. O Mades, lançado inicialmente em 2023, foi completamente reestruturado em uma linguagem de programação mais moderna, garantindo maior desempenho, segurança, escalabilidade e interoperabilidade. A nova arquitetura tecnológica amplia a robustez do sistema no tratamento e visualização de dados geoespaciais.

Agilidade nos processos

Entre os diferenciais desta versão está a capacidade de integrar, em uma única interface, múltiplas fontes de imagens de satélite. Essa combinação proporciona análises rápidas e precisas das áreas com indícios de supressão de vegetação. Além disso, a plataforma agora é compatível com o sistema gov.br , permitindo que relatórios sejam assinados eletronicamente dentro do próprio ambiente do Mades. Essa inovação confere agilidade, rastreabilidade e transparência às ações de fiscalização.

"Mades é uma plataforma elaborada para agilizar o processo de fiscalização dando mais robustez e segurança na tomada de decisão. Ela veio para fortalecer a atuação do IMASUL no combate ao desmatamento ilegal e nós estamos muito felizes em contribuir com esse projeto tão importante para a população do Mato Grosso do Sul." Taís Guimarães, Gerente de Projetos da Codex.

Preparação para os desafios futuros

Com esse aperfeiçoamento, o Imasul reforça seu papel de vanguarda entre os órgãos ambientais do país. O avanço tecnológico coloca Mato Grosso do Sul em posição de destaque, oferecendo mais ferramentas para prevenir, identificar e combater práticas de desmatamento ilegal.

Segundo a direção do órgão, a evolução do Mades fortalece as políticas públicas voltadas à conservação da biodiversidade e ao desenvolvimento sustentável. O Imasul está mais preparado para atender às demandas ambientais, com instrumentos modernos que aliam eficiência e confiabilidade, sempre em defesa do patrimônio natural de Mato Grosso do Sul.

Para o diretor-presidente do Imasul, André Borges, a modernização representa mais do que um investimento em tecnologia:

“É um salto de qualidade na forma como o Estado protege seu patrimônio natural. Estamos entregando à sociedade um sistema robusto, ágil e seguro, que nos dá condições de agir de maneira mais rápida e transparente diante das demandas ambientais.”

O chefe da Unidade de Geoprocessamento (Unigeo), Diego Brito, reforça que a nova versão do Mades coloca Mato Grosso do Sul entre as referências nacionais em monitoramento geoespacial:

“O redesenho da plataforma nos permite integrar dados de alta resolução e transformar essa informação em conhecimento estratégico para a fiscalização. É um avanço que fortalece a atuação do Imasul e dá suporte à formulação de políticas públicas baseadas em evidências.”

Compromisso com a conservação

Ao investir em tecnologia de ponta e em processos inovadores, o Imasul reafirma o compromisso de atuar com rigor, transparência e eficiência na gestão dos recursos naturais. A nova versão do Mades é mais um passo no fortalecimento da fiscalização ambiental inteligente, consolidando a Sala de Situação como referência na análise e resposta rápida aos alertas de desmatamento.

