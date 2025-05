Polícia Civil prende condenado por tráfico de drogas em Paranaíba

A pena restante do condenado é de três anos e quatro meses de reclusão.

O preso, de 25 anos, teve o regime prisional regredido após o cometimento de falta grave, conforme decisão judicial que determinou sua reclusão em regime fechado. O mandado foi expedido com base na Lei de Drogas e visa garantir a aplicação da lei penal diante do descumprimento das condições impostas anteriormente.

Na tarde desta quarta-feira (14), o Setor de Investigações Gerais (SIG) da Delegacia de Paranaíba cumpriu mandado de prisão contra um homem condenado por tráfico de drogas. A ação foi realizada na rua João Gonçalves de Morais, em cumprimento à ordem expedida pela 2ª Vara de Execução Penal do Interior.

