Polícia Penal de MS participa de operação da FICCO contra tráfico internacional de drogas e munições

A Operação Heredita Damnare foi deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado em Mato Grosso do Sul (FICCO/MS), na quinta-feira (2) passada. A Polícia Penal do estado, por meio do COPE (Comando de Operações Penitenciárias), participou da ação que teve como objetivo desarticular uma organização criminosa especializada no tráfico transnacional de drogas e munições pelo modal rodoviário.

Os trabalhos são resultados da atuação conjunta entre as Polícias Federal, Penal Federal/Senappen (Secretaria Nacional de Políticas Penais), Polícia Militar de MS, Polícia Militar Rodoviária, Polícia Civil e Polícia Penal/Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), atuando de forma integrada no enfrentamento às organizações criminosas no estado.

No total, foram cumpridos 20 mandados de busca e apreensão – sendo onze em Mato Grosso do Sul (Campo Grande, Dourados e Ponta Porã), oito em São Paulo (Grande São Paulo e Bauru) e um na Bahia –, além de 15 mandados de prisão preventiva. A Justiça também determinou o sequestro e bloqueio de bens no valor de R$ 5,4 milhões pertencentes aos investigados.

As investigações identificaram que a organização criminosa utilizava caminhonetes clonadas e empresas de fachada para contrabandear drogas e munições da fronteira com o Paraguai. O material ilícito era posteriormente transportado para grandes centros urbanos, como o Estado de São Paulo. Durante a apuração, foi possível apreender mais de 14 toneladas de substância análoga à maconha provenientes do país vizinho.

De acordo com a Polícia Federal, o nome da operação –Heredita Damnare(que significa "herança maldita") – faz referência a um dos líderes da organização, que assumiu a mesma atividade ilícita do pai, preso anteriormente pelo mesmo crime.

A participação da Polícia Penal de Mato Grosso do Sul representa o compromisso da instituição em atuar de forma integrada no enfrentamento ao crime organizado, contribuindo para o fortalecimento da segurança pública no Estado e no país.

Comunicação da Agepen/MS

*com informações da Assessoria da Polícia Federal