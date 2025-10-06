WhatsApp

Câmara

Comissão debate papel das mulheres na defesa da Amazônia e na justiça climática

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (7), audiência pública sobre o papel das mulheres na...

06/10/2025 15h17
Por: Redação
Fonte: Agência Câmara
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados
Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados

A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados promove, nesta terça-feira (7), audiência pública sobre o papel das mulheres na construção de um futuro com justiça climática e livre de combustíveis fósseis.

A iniciativa atende a pedido da deputada Célia Xakriabá (Psol-MG), e será realizada a partir das 10 horas, no plenário 14.

Segundo a deputada, a crise climática também tem gênero e raça, afetando de forma mais intensa mulheres indígenas, camponesas, negras e ribeirinhas, que sofrem com a perda de territórios, insegurança alimentar, desastres ambientais e desigualdades estruturais.

Ela acrescenta que essas mesmas mulheres têm sido protagonistas na defesa dos territórios e na formulação de soluções para um futuro justo e sustentável.

“A Amazônia, coração vivo do planeta, é central no enfrentamento da crise climática global e a transição para um modelo econômico livre de combustíveis fósseis é urgente para a preservação das florestas, da biodiversidade e da vida das populações que nela habitam”, afirma Célia Xakriabá.

