Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do Sul leva turismo, sabores regionais e arte para a ABAV Expo 2025

De 08 a 10 de outubro de 2025, mais uma vez o turismo de Mato Grosso do Sul marcará presença na ABAV Expo 2025, reconhecida como o maior evento do ...

06/10/2025 15h17
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

De 08 a 10 de outubro de 2025, mais uma vez o turismo de Mato Grosso do Sul marcará presença na ABAV Expo 2025, reconhecida como o maior evento do turismo brasileiro e um dos mais relevantes da América Latina. Realizada no Riocentro Convention & Event Center, no Rio de Janeiro, a feira reúne profissionais do trade para networking, capacitação e exposição de destinos, produtos e serviços turísticos.

O diretor-presidente da Fundação de Turismo de MS, Bruno Wendling, destaca a importância de levar MS para a ABAV Expo. “A ABAV Expo é um espaço que a gente aproveita sempre para lançar novidades, novos produtos, novas campanhas. Esse ano vai ser diferente e o mais legal, pois os lançamentos serão dos empresários de Mato Grosso do Sul que entenderam nossa estratégia de usar feiras importantes como essa para apresentar suas novidades. Então o espaço Mato Grosso do Sul vai vir novamente inovador, muito atrativo, com novidades bem interessantes, com espaço inclusive de roda de conversa dentro do estande, pequenas capacitações. Vai ser realmente um espaço para o setor privado poder aproveitar e apresentar as suas novidades.

Em parceria com a ABAV Expo mais uma vez o espaço de Mato Grosso do Sul adotará práticas sustentáveis, com inventário e compensação de emissões de gases de efeito estufa do estande.

“Vamos reafirmar o posicionamento de Mato Grosso do Sul como destino responsável do Brasil, um dos melhores de ecoturismo e de aventura e, claro, aproveitar para fortalecer muito o relacionamento e também a gente vai estar presente no Abav Talks, onde eu vou mediar um painel ‘Águas+ Turismo nas Zonas Costeiras e Regeneração Marinha’.

Com apoio do Sebrae/MS, mais de 20 empresários do trade turístico sul-mato-grossense estarão presentes, promovendo atendimento direto e divulgando os atrativos do Estado.
Uma novidade deste ano é a criação de um espaço exclusivo para capacitações, onde empresários poderão receber convidados, apresentar produtos e reforçar a diversidade das experiências que MS oferece.

Cultura e gastronomia em destaque

O estande contará ainda com painéis artísticos assinados por Gabriel Gabino e Isaac de Oliveira, valorizando a identidade cultural do Estado.
Na programação gastronômica, o Cooking Show acontece todos os dias em dois horários (15h e 17h), conduzido pelos chefs:

  • Marcilio Galeano, referência nacional na valorização da culinária pantaneira;
  • Lucas Caslu, nome de destaque na defesa da gastronomia sul-mato-grossense;
  • Marlon Libório, consultor gastronômico e responsável pela implantação do primeiro curso de gastronomia do Estado.

Além disso, Mato Grosso do Sul estará presente no estande do portal BrasilTuris, com coquetéis para convidados nos dias 08 e 09 de outubro, das 18h às 20h, levando sabores regionais para fortalecer a experiência turística.

Consolidada como referência no setor, a ABAV Expo representa uma oportunidade estratégica para fortalecer relacionamentos, ampliar a visibilidade dos destinos e realizar negócios junto ao principal canal de distribuição do turismo no Brasil: os agentes de viagens.

Débora Bordin, comunicação Fundtur MS
Foto: @visitmsoficial

