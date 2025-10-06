No Detran-MS, projeto de pesquisa ajuda futuros motoristas a enfrentarem a ansiedade antes da prova prática

Ansiedade, coração acelerado e mãos suadas. Quem nunca sentiu nervosismo antes de uma prova importante? Agora imagine esse sentimento multiplicado no momento em que está em jogo a conquista da Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

Para ajudar os futuros motoristas a enfrentarem esse desafio com mais equilíbrio e confiança, o Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul), em parceria com a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul), está promovendo uma experiência inovadora em Campo Grande: a criação de uma sala de espera humanizada no exame prático de direção.

O projeto “Desacelere: Cuidado Emocional na Direção Certa” é conduzido pelas acadêmicas de Psicologia da UEMS, Manuela Delvizio, Heloísa Ferreira, Giovanna Rizatto, e Ana Luiza Domingos. Três delas integram o programa de estágio no Detran-MS e perceberam que atuação dentro do órgão poderia ser o laboratório do projeto de extensão e pesquisa que tem como foco reduzir a ansiedade e promover bem-estar emocional dos candidatos momentos antes da prova prática.

Manuela e Giovanna. Foto: Rodrigo Maia

No espaço, os participantes vivenciam técnicas simples e acessíveis de respiração consciente, meditação guiada, alongamento leve, roda de conversa e recebem mensagens motivacionais.

“Esse projeto contribui com nossa formação, no cuidado emocional dos candidatos e futuros motoristas e também na humanização do Detran-MS. Agradecemos aos candidatos que participaram, a nossa orientadora Luiza Nabarrete e ao Detran-MS, em especial a Gexa (Gerência de Exames) que possibilitou e apoiou nosso projeto. Esperamos poder contribuir com uma cultura de trânsito mais consciente, segura e humanizada, reconhecendo a importância do acolhimento e cuidado emocional”.

Mais do que acolhimento, a ação também tem caráter educativo e preventivo. Estudos mostram que práticas de respiração e meditação reduzem os batimentos cardíacos, ajudam a controlar sintomas da ansiedade e favorecem a concentração.

“O curso de psicologia da UEMS tem essa proposta de compromisso social. Esse grupo específico que está estagiando no Detran-MS, perceberam essa necessidade do quando a ansiedade é um componente que afeta esse processo e a maioria dos candidatos e interfere inclusive nos resultados. E pensando nisso elas pensaram nessa proposta de trazer um pouco mais de tranquilidade e estratégias de enfrentamento para esse momento. E a ideia é justamente essa de conseguir por meio do conhecimento desse processo formativo ter esse alcance e compromisso social”, reforça a orientadora do projeto, Luiza Nabarrete.

Os resultados esperados são claros: melhora na autorregulação emocional, redução da tensão física e mental antes da prova, maior confiança e percepção positiva em relação ao desempenho. Para o Detran-MS, a iniciativa está em sintonia com o tema nacional de trânsito de 2025 definido pelo Contran: “Desacelere. Seu bem maior é a vida”.

Mensagens entregues pelas acadêmicas aos candidatos antes do exame com QR Code para avaliação da experiência

O cronograma do projeto abrange os meses de junho a novembro. Porém, a fase de campo já foi finalizada, tendo alcançado centenas de candidatos. As abordagens foram realizadas minutos antes do exame prático, aproveitando que um examinador do Detran-MS reúne os candidatos e dá dicas de como ter um exame mais tranquilo. As acadêmicas tinham cinco minutos para a mensagem central, e se colocarem à disposição dos candidatos para uma conversa em grupo ou individual.

Na dinâmica inicial, elas entregavam pirulitos com mensagens positivas e um QR Code para quem quisesse avaliar a atividade ou deixar alguma mensagem no formulário disponível. Os feedbacks são emocionantes, inclusive de pessoas que não conseguiram aprovação no exame prático. “O resultado não foi o que eu esperava, mas o pessoal do projeto ajudou bastante em relação a me passar segurança e me tranquilizar”, diz um dos registros.

Entre as avaliações do questionário de avaliação também constam registros de candidatos que agradeceram e dividiram a alegria da aprovação. “Foi uma experiência positiva. Estava nervosa antes do exame mas o acolhimento feito pelas estudantes de psicologia ajudou bastante. Me senti mais tranquila e isso com certeza contribuiu para que eu conseguisse me concentrar e ser aprovada”.

Segundo o diretor de Habilitação do Detran-MS, Luiz Fernando Ferreira, a proposta reforça o compromisso do órgão em valorizar o bem-estar das pessoas: “Estamos cuidando não apenas da parte técnica do exame, mas também do lado humano, ajudando os futuros motoristas a enfrentarem esse momento com mais equilíbrio e confiança”.

Mais do que uma sala de espera, o “Desacelere” representa um novo olhar para o trânsito: um espaço de cuidado, acolhimento e conscientização, onde a vida, dentro ou fora das vias, é o bem mais importante.

Mireli Obando, Comunicação Detran-MS

Fotos: Divulgação