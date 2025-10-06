Profissionais do rodeio serão homenageados na ALEMS nesta terça-feira

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza sessão solene para homenagear os profissionais do rodeio, nesta terça-feira (7), a partir das 19h, no Plenário Júlio Maia. A proposição do evento é do deputado estadual Caravina (PSDB), autor da Resolução 5/2025 , que institui a Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em homenagem aos profissionais do rodeio.

Caravina destaca a importância da atividade do rodeio para Mato Grosso do Sul. “O rodeio é uma tradição que representa a força, a cultura e a identidade do nosso povo. Valorizar os profissionais do rodeio é reconhecer o trabalho e a paixão de quem mantém viva essa parte importante da história do nosso Estado", destacou o parlamentar.

A homenagem será destinada a todos os profissionais cuja atividade consiste na participação direta nas atividades do rodeio, reconhecendo sua contribuição esportiva e cultural para a preservação e valorização deste esporte tradicional em nosso Estado, e será entregue na semana do dia 4 de outubro, data em que se comemora o Dia Nacional do Rodeio, instituído pela Lei Federal 13.992/2019 .