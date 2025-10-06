WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Legislativo - MS

Profissionais do rodeio serão homenageados na ALEMS nesta terça-feira

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza sessão solene para homenagear os profissionais do rodeio, nesta terça-feira (7), a p...

06/10/2025 14h06
Por: Redação
Fonte: Assembleia Legislativa - MS
Honraria proposta por Caravina reconhece a importância dos profissionais do rodeio para Mato Grosso do Sul
Honraria proposta por Caravina reconhece a importância dos profissionais do rodeio para Mato Grosso do Sul

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALEMS) realiza sessão solene para homenagear os profissionais do rodeio, nesta terça-feira (7), a partir das 19h, no Plenário Júlio Maia. A proposição do evento é do deputado estadual Caravina (PSDB), autor da Resolução 5/2025 , que institui a Medalha e Diploma de Honra ao Mérito Legislativo em homenagem aos profissionais do rodeio.

Caravina destaca a importância da atividade do rodeio para Mato Grosso do Sul. “O rodeio é uma tradição que representa a força, a cultura e a identidade do nosso povo. Valorizar os profissionais do rodeio é reconhecer o trabalho e a paixão de quem mantém viva essa parte importante da história do nosso Estado", destacou o parlamentar. 

A homenagem será destinada a todos os profissionais cuja atividade consiste na participação direta nas atividades do rodeio, reconhecendo sua contribuição esportiva e cultural para a preservação e valorização deste esporte tradicional em nosso Estado, e será entregue na semana do dia 4 de outubro, data em que se comemora o Dia Nacional do Rodeio, instituído pela  Lei Federal 13.992/2019 .

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Começa plantio da maior safra de soja de Mato Grosso do Sul, com expectativa de colher 15 milhões de toneladas
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Imasul moderniza Sala de Situação e lança nova versão do monitor de alerta de desmatamento
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Polícia Penal de MS participa de operação da FICCO contra tráfico internacional de drogas e munições
Nioaque, MS
Atualizado às 17h04
30°
Chuva Máxima: 41° - Mínima: 23°
31°

Sensação

3.98 km/h

Vento

50%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 1 hora Pejotização pode levar ao fim da Previdência, alerta secretário
Há 1 hora UEMS abre processo de transferência externa para cursos de graduação presenciais com ingresso em 2026
Há 1 hora Conselho de Ética debate abertura de novos processos e ouve testemunhas de Janones
Há 2 horas Pejotização do trabalhador corrói pacto social no Brasil, diz Messias
Há 2 horas Especialistas defendem monitoramento neurológico para evitar sequelas em bebês
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Nioaque é pioneira no Brasil com o projeto “Pedalando para o Futuro” em comunidade indígena Além de estimular a prática do ciclismo entre estudantes, o projeto busca desenvolver valores como responsabilidade, disciplina e respeito às regras de convivência
2
Há 10 horas Polícia Militar apreende arma de fogo e prende homem pelo porte ilegal em Paranaíba
3
Há 3 dias Jovem morre após ingestão de bebida em MS e polícia investiga intoxicação por metanol
4
Há 3 dias Entrega de títulos de terra marca encerramento do mutirão da Trabalhadora Rural em Nioaque
5
Há 3 dias André Guimarães garante Ambulância SAMU e equipamentos para UBS após agenda em Brasília
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados