Polícia Militar em Três Lagoas realiza a prisão de quatro foragidos da Justiça

Três Lagoas – MS, neste final de semana, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de 4 foragidos da justiça.

Nesta sexta-feira, por volta das 19h, uma guarnição da Força Tática do 2º BPM durante policiamento no bairro Vila Piloto, quando na rua Felipe Jaime, realizou a abordagem policial de um masculino de 26 anos, onde durante checagens nos sistemas policiais contataram que o abordado se encontrava evadido do sistema prisional desde o dia 2 de outubro de 2024, onde cumpria pena pelo crime de tráfico de drogas.

No sábado, às 4h, durante atendimento de ocorrência de violência doméstica, na rua Odorico Paraguassu, no bairro Vila Zuque, uma guarnição de radiopatrulha realizou a recaptura de um masculino de 27 anos, que se encontrava evadido da justiça desde 2 de junho de 2025.

Por volta das 18h, do sábado, uma guarnição do GETAM em rondas no bairro Vila Piloto, quando na rua Taufic Farran realizou a abordagem policial de um masculino de 34 anos, onde durante consultas nos sistemas policiais localizaram em seu desfavor um mandado de prisão.

Às 21h, uma guarnição de radiopatrulha quando nas proximidades do Presídio Feminino realizou a abordagem policial de um masculino de 40 anos, onde em checagens nos sistemas policiais constataram que este possuía um mandado de prisão em aberto, com validade até 21/05/2036, expedido pelo Departamento de Execuções Criminais – 2ª RAJ de Araçatuba/SP (TJSP).

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

