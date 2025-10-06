WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil fecha ponto de venda de drogas em Chapadão do Sul

A Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), realizou diligência que resultou na prisão de trê...

06/10/2025 12h57
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), realizou diligência que resultou na prisão de três pessoas por tráfico de drogas, na noite do último sábado (4).

A ação teve início após denúncia anônima indicando intensa movimentação típica de tráfico em uma residência situada na Rua Capivara, bairro Parque dos Eucaliptos. Durante a vigilância, os investigadores visualizaram um usuário chegando ao local, o qual, ao ser abordado, confessou que estava ali para comprar entorpecentes e apresentou comprovante de pagamento via PIX realizado à esposa do suspeito responsável pela venda.

Diante das evidências, a equipe realizou buscas na residência denunciada, onde foram encontradas porções de maconha totalizando 40,91 gramas, fracionadas e prontas para comercialização. O morador confessou que parte da droga era destinada à revenda, indicando ainda o fornecedor.

Em continuidade às diligências, os policiais localizaram o indivíduo apontado como fornecedor — um homem de 31 anos — em outro endereço, onde foram apreendidos 311,98 gramas de maconha e uma balança de precisão. O suspeito foi preso em flagrante.

Os três envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, submetidos a exame de corpo de delito e autuados conforme as formalidades legais.

A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone (67) 3562-1210 ou através do perfil oficial da Delegacia de Polícia no Instagram, garantindo-se o sigilo das informações.

VEJA TAMBÉM
Zé Teixeira trabalha para fortalecer saúde e segurança em Ivinhema
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar em Três Lagoas realiza a prisão de casal por tráfico de drogas
Foto: Reprodução/DOF - MS DOF apreende mais de R$ 5,5 milhões em drogas escondidas em meio a mata
Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
38°
Tempo limpo Máxima: 41° - Mínima: 23°
37°

Sensação

5.21 km/h

Vento

20%

Umidade

Últimas notícias
Há 20 minutos Polícia Civil fecha ponto de venda de drogas em Chapadão do Sul
Há 20 minutos Plenário vota transferência da capital do Brasil para Belém durante a COP 30
Há 20 minutos CRE avalia regras para registro de terras em faixa de fronteira
Há 1 hora Zé Teixeira trabalha para fortalecer saúde e segurança em Ivinhema
Há 1 hora Polícia Militar em Três Lagoas realiza a prisão de casal por tráfico de drogas
Mais lidas
1
Há 3 dias Nioaque é pioneira no Brasil com o projeto “Pedalando para o Futuro” em comunidade indígena Além de estimular a prática do ciclismo entre estudantes, o projeto busca desenvolver valores como responsabilidade, disciplina e respeito às regras de convivência
2
Há 3 dias Jovem morre após ingestão de bebida em MS e polícia investiga intoxicação por metanol
3
Há 3 dias André Guimarães garante Ambulância SAMU e equipamentos para UBS após agenda em Brasília
4
Há 3 dias Entrega de títulos de terra marca encerramento do mutirão da Trabalhadora Rural em Nioaque
5
Há 3 dias Entenda a proposta que retira exigência de autoescola para tirar CNH
