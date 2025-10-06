Polícia Civil fecha ponto de venda de drogas em Chapadão do Sul

A Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul, por meio do Setor de Investigações Gerais (SIG), realizou diligência que resultou na prisão de três pessoas por tráfico de drogas, na noite do último sábado (4).

A ação teve início após denúncia anônima indicando intensa movimentação típica de tráfico em uma residência situada na Rua Capivara, bairro Parque dos Eucaliptos. Durante a vigilância, os investigadores visualizaram um usuário chegando ao local, o qual, ao ser abordado, confessou que estava ali para comprar entorpecentes e apresentou comprovante de pagamento via PIX realizado à esposa do suspeito responsável pela venda.

Diante das evidências, a equipe realizou buscas na residência denunciada, onde foram encontradas porções de maconha totalizando 40,91 gramas, fracionadas e prontas para comercialização. O morador confessou que parte da droga era destinada à revenda, indicando ainda o fornecedor.

Em continuidade às diligências, os policiais localizaram o indivíduo apontado como fornecedor — um homem de 31 anos — em outro endereço, onde foram apreendidos 311,98 gramas de maconha e uma balança de precisão. O suspeito foi preso em flagrante.

Os três envolvidos foram conduzidos à Delegacia de Polícia, submetidos a exame de corpo de delito e autuados conforme as formalidades legais.

A Polícia Civil reforça que denúncias anônimas podem ser feitas pelo telefone (67) 3562-1210 ou através do perfil oficial da Delegacia de Polícia no Instagram, garantindo-se o sigilo das informações.