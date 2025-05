Polícia Civil prende suspeito de homicídio, apreende armas de fogo, drogas e apetrechos utilizados em roubos

No dia 5 de abril deste ano, por volta das 21h40, Wilver Sander de Souza foi morto por disparos de arma de fogo na Orla Ferroviária, área central de Campo Grande.

Análise de câmeras de segurança instaladas nas imediações dos fatos a Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – DHPP identificou que, após cometer o crime, o autor deixou o local e, em seguida, encontrou-se com uma mulher e uma criança, os quais embarcaram em um automóvel de transporte por aplicativo.

As diligências apontaram que o autor se tratava de um indivíduo advindo da região de fronteira, especificamente Amambai, de modo que ele pretendia comandar a traficância de drogas na área central Capital, na região onde há concentração de bares na Rua 14 de Julho.

A vítima não teria aceitado as condições impostas pelo autor, no sentido de ele comandar os pontos de venda de drogas, o que motivou o homicídio.

As investigações apontaram, ainda, que com o lucro da traficância, o suspeito, com a idade de 25 anos e várias passagens por crimes patrimoniais praticados no estado de São Paulo, havia adquirido duas armas de fogo, além da utilizada para matar Wilver, as quais seriam direcionadas à prática de roubos a residências e às pessoas que saem das agências bancárias, após sacarem valores, modalidade conhecida como “saidinha do banco”.

Ao ser cumprido Mandado de Prisão Temporária e de Busca e Apreensão no imóvel localizado no Parque Novos Estados, os policiais apreenderam drogas ilícitas como maconha, pasta base e cocaína, acondicionadas em porções, além de balança de precisão e petrechos outros para a traficância.

Dois revólveres calibre 38, uma pistola calibre 9mm, um carregador para submetralhadora e munições diversas foram apreendidas, bem como máscaras e luvas, o que corrobora as investigações sobre a prática de roubos.

Interrogado, o suspeito confessou a prática do homicídio, sustentando que a vítima estava “atrapalhando os negócios”.

Sobre as armas, ele sustentou que as adquiriu para se defender, uma vez que era batizado a uma facção criminosa que possui muitos desafetos no Mato Grosso do Sul.

No que diz respeito à mulher e à criança que o acompanharam no dia do homicídio, afirmou que se trata de uma amiga que foi chamado para acompanhá-lo com a finalidade de não chamar a atenção das forças policiais diante de uma possível abordagem.

O suspeito, que possuía Mandado de Prisão Temporária contra si, também foi preso em flagrante por tráfico de drogas e posse irregular de arma de fogo.