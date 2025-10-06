Zé Teixeira trabalha para fortalecer saúde e segurança em Ivinhema

O deputado estadual Zé Teixeira, segundo vice-presidente da Casa de Leis, apresentou duas importantes indicações na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, voltadas ao fortalecimento da estrutura pública de saúde e da perícia técnica no município de Ivinhema.

As propostas atendem demandas da comunidade local e foram encaminhadas ao secretário de Estado de Governo e Gestão Estratégica, Rodrigo Perez Ramos, além de contar com o apoio solicitado à bancada federal do Estado.

A primeira indicação solicita a destinação de recursos para a aquisição de um aparelho de Ressonância Magnética e um Tomógrafo para o município. A medida visa ampliar a capacidade diagnóstica da rede pública de saúde, evitando que pacientes precisem se deslocar para outras cidades em busca desses exames, o que gera custos, desconforto e atrasos no tratamento.

A proposta foi apresentada pela vereadora Ivonete Mendonça e acolhida por Zé Teixeira, que reforçou a importância de garantir um atendimento mais ágil, humanizado e resolutivo. “A aquisição desses equipamentos é essencial para oferecer diagnósticos precisos e fortalecer o sistema de saúde local”, destacou o parlamentar.

A segunda indicação trata da necessidade urgente de designação de um Perito Médico Legista para atuar em Ivinhema. Segundo a vereadora Ivonete Mendonça, a ausência desse profissional tem causado atrasos na liberação de corpos, sofrimento para familiares e prejuízos às investigações policiais.

Zé Teixeira endossou o pedido, destacando que a presença de um perito é fundamental para garantir justiça, eficiência nos processos legais e respeito à dor das famílias. “É uma demanda justa e urgente, que precisa ser atendida com prioridade pelo Governo do Estado”, afirmou.