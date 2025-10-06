WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
PM - MS

Polícia Militar em Três Lagoas realiza a prisão de casal por tráfico de drogas

Três Lagoas – MS, no dia 3 de outubro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de um casal por tráfico de drog...

06/10/2025 11h52
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Três Lagoas – MS, no dia 3 de outubro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de um casal por tráfico de drogas.

Nesta sexta-feira, após tomar conhecimento de denúncia que um casal estaria realizando o comércio de entorpecentes em um imóvel na rua Nelson da Capitinga, a guarnição do GETAM do 2º BPM intensificou rondas no bairro Vila Zuque, quando por volta das 16h30, realizaram a abordagem policial do casal delatado (masculino de 18 anos e feminino de 20 anos), onde durante entrevista o abordado veio a apontar o local onde guardava parte de um “tablet” de maconha (pesando 270 gramas).

Diante o fato após ser dada voz de prisão aos autores foram conduzidos e apresentados na Delegacia de Polícia, juntamente com o entorpecente apreendido.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

Acesse e curta nossas redes sociais:  Youtube e Instagram

Denuncie!  O cidadão pode colaborar com a Polícia Militar de Três Lagoas, em caso de EMERGÊNCIA ligue para o 190 (gratuito), 3919-9737ou3919-3738. 

Denúncias use o aplicativo WhatsApp 3919-9700. Não precisa se identificar!

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil fecha ponto de venda de drogas em Chapadão do Sul
Zé Teixeira trabalha para fortalecer saúde e segurança em Ivinhema
Foto: Reprodução/DOF - MS DOF apreende mais de R$ 5,5 milhões em drogas escondidas em meio a mata
Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
38°
Tempo limpo Máxima: 41° - Mínima: 23°
37°

Sensação

5.21 km/h

Vento

20%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 31 minutos Polícia Civil fecha ponto de venda de drogas em Chapadão do Sul
Há 31 minutos Plenário vota transferência da capital do Brasil para Belém durante a COP 30
Há 31 minutos CRE avalia regras para registro de terras em faixa de fronteira
Há 2 horas Zé Teixeira trabalha para fortalecer saúde e segurança em Ivinhema
Há 2 horas Polícia Militar em Três Lagoas realiza a prisão de casal por tráfico de drogas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Nioaque é pioneira no Brasil com o projeto “Pedalando para o Futuro” em comunidade indígena Além de estimular a prática do ciclismo entre estudantes, o projeto busca desenvolver valores como responsabilidade, disciplina e respeito às regras de convivência
2
Há 3 dias Jovem morre após ingestão de bebida em MS e polícia investiga intoxicação por metanol
3
Há 3 dias André Guimarães garante Ambulância SAMU e equipamentos para UBS após agenda em Brasília
4
Há 3 dias Entrega de títulos de terra marca encerramento do mutirão da Trabalhadora Rural em Nioaque
5
Há 3 dias Entenda a proposta que retira exigência de autoescola para tirar CNH
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados