Polícia Militar em Três Lagoas realiza a prisão de casal por tráfico de drogas

Três Lagoas – MS, no dia 3 de outubro, os policiais militares do 2º Batalhão de Polícia Militar realizaram a prisão de um casal por tráfico de drogas.

Nesta sexta-feira, após tomar conhecimento de denúncia que um casal estaria realizando o comércio de entorpecentes em um imóvel na rua Nelson da Capitinga, a guarnição do GETAM do 2º BPM intensificou rondas no bairro Vila Zuque, quando por volta das 16h30, realizaram a abordagem policial do casal delatado (masculino de 18 anos e feminino de 20 anos), onde durante entrevista o abordado veio a apontar o local onde guardava parte de um “tablet” de maconha (pesando 270 gramas).

Diante o fato após ser dada voz de prisão aos autores foram conduzidos e apresentados na Delegacia de Polícia, juntamente com o entorpecente apreendido.

Assessoria de Comunicação Social do 2º BPM

