DOF apreende mais de R$ 5,5 milhões em drogas escondidas em meio a mata

Policiais militares do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) apreenderam, neste sábado (4), quase 900 quilos de maconha e skunk, que estavam ocultadas em meio a uma área de mata, em um assentamento rural de Itaquiraí. Na ação, ninguém foi preso.

Os militares faziam patrulhamento à MS-488, próximo ao Assentamento Sul Bonito, quando receberam informações da movimentação de traficantes na região.

Diligências foram realizadas e um homem ao perceber à presença da equipe policial, empreendeu fuga sentido a uma área de mata. Durante acompanhamento, foram encontrados diversos fardos de maconha, que após a pesagem totalizaram 423 quilos do entorpecente, além de 473 quilos de skunk.

A droga apreendida, avaliada em R$ 5,6 milhões, foi encaminhada à Delegacia da Polícia Civil de Itaquiraí.

A ação envolvendo os policiais do DOF aconteceu dentro do Programa Protetor das Fronteiras e Divisas, parceria da Sejusp (Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública) com o MJSP (Ministério da Justiça e Segurança Pública) e da Operação Tempestade no Oeste III, em conjunto com o Exército Brasileiro.

O DOF mantém um canal aberto direto com o cidadão para tirar dúvidas, receber reclamações e denúncias anônimas, através do telefone 0800 647-6300. Não precisa se identificar e, a ligação, será mantida em absoluto sigilo. O serviço funciona 24 horas por dia, sete dias por semana. Siga o DOF no Instagram: @dofpmms e no Facebook: pmmsdof.