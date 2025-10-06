Polícia Militar apreende arma de fogo e prende homem pelo porte ilegal em Paranaíba

Paranaíba (MS) – Na noite de sábado (04/10), por volta das 23h, a equipe daForça Tática do 13º Batalhão de Polícia Militarrealizou a abordagem de um veículo e apreendeu uma arma de fogo calibre .32 com munições intactas, durante ação conjunta com a Polícia Civil.

A guarnição recebeu informações do Setor de Investigações Gerais (SIG/PCMS) de que um automóvel com as características informadas poderia estar circulando armado na região. Diante disso, os policiais intensificaram o patrulhamento e visualizaram o veículo entrando na cidade pela Avenida Thomaz de Aquino Garcia. Foi realizado acompanhamento tático até um ponto seguro, onde ocorreu a abordagem.

Durante a revista veicular, os militares localizaram, em compartimento oculto sob o banco do motorista, umrevólver calibre .32 sem numeração, municiado com duas munições intactas. O condutor do automóvel não apresentou documentação que comprovasse porte ou registro da arma, motivo pelo qual recebeu voz de prisão.

O suspeito e uma passageira foram conduzidos até a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis. O veículo foi encaminhado e posteriormente liberado conforme procedimentos administrativos.

Durante a confecção do boletim de ocorrência, o conduzido passou a relatar mal-estar, sendo prontamente acionado o Corpo de Bombeiros Militar. A equipe realizou o atendimento emergencial e encaminhou o indivíduo até a Santa Casa de Paranaíba, onde permanece sob cuidados médicos.

Com essa ação, aPolícia Militar do Mato Grosso do Sulreforça o compromisso de combater o porte ilegal de armas e garantir a segurança da população de Paranaíba e região.