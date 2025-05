Investigado por troca de peças de veículos de clientes é preso por furto de energia em Campo Grande

Ao tomar ciência do arbitramento de fiança, simplesmente respondeu que não iria pagar, sendo conduzido para a Depac Centro de onde será encaminhado para audiência de custódia.

Durante a diligência para complementar as investigações iniciadas, policiais perceberam que o homem efetuou ligação no quadro de distribuição que fornecia energia aos relógios de registro de consumo, de forma que, toda energia utilizada em sua oficina mecânica não era computada.

O homem, um mecânico, era investigado pela Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo – DECON por induzir o consumidor a erro, pois contra ele registraram denúncia que tirava peças de veículos importados de clientes e passava para carros que adquirira ou que estava vendendo.

A Polícia Civil, prendeu na manhã de ontem (14), um homem de 30 anos, no bairro Nova Lima, por furto de energia elétrica.

