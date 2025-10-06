Polícia Civil prende homem por tráfico de drogas em Campo Grande

Na tarde deste domingo (5), policiais civis da Delegacia de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequestros – GARRAS, no âmbito da operação Protetor das Divisas e das Fronteiras da CGFRON/DIOP/Ministério da Justiça, receberam informação anônima de que uma residência na Rua Francisco Manoel da Silva, Jardim Los Angeles, seria um ponto de distribuição de drogas.

Após monitoramento velado do endereço, os policias realizaram a abordagem do L.S.C. (23). Com o autor foi localizado cinco pacotes de droga do tipo maconha e três balanças de precisão, além de anotações da movimentação do tráfico de drogas, um celular e duas placas veicular.

A droga apreendida totalizou 3kg.

Em razão dos fatos, foi lavrado o respectivo Auto de Prisão em Flagrante (APF) pela prática do crime de tráfico de drogas. O autor permanece custodiado à disposição da Justiça.