Nota de Pesar – Mãe da Delegada Maíra Pacheco

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul manifesta profundo pesar pelo falecimento de Maria de Fátima Pacheco da Silva, mãe da Delegada Maíra Pacheco, chefe da Assessoria de Relações Institucionais e de Comunicação (Assericom). O óbito ocorreu na madrugada desta segunda-feira (6), em Campo Grande Mato Grosso do Sul, mas o velório e o sepultamento serão realizados no Estado do Rio de Janeiro.

Neste momento de dor, a instituição expressa solidariedade à delegada Maíra e aos familiares, reconhecendo sua dedicação e compromisso com o trabalho mesmo durante o delicado período de tratamento da mãe — conciliando, com esmero e responsabilidade, o cuidado familiar e suas atribuições na Polícia Civil.

O Delegado-Geral Lupérsio Degerone Lúcio, em nome de toda a corporação, presta condolências e reforça o reconhecimento à dedicação exemplar demonstrada pela delegada, que, mesmo diante das dificuldades pessoais, manteve-se firme em sua missão de servir à Polícia Civil e à sociedade sul-mato-grossense. Desejamos conforto e força a todos os familiares e amigos.