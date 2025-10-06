WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
Aniversário
BBQ - Churrasco
Mato Grosso do Sul

Com estrutura inovadora, Governo de MS mantém investimentos que garantem ensino de qualidade

Na sala de aula e nos demais ambientes das escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, alunos e professores vivenciam as melhorias pr...

06/10/2025 06h20
Por: Redação
Fonte: Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Na sala de aula e nos demais ambientes das escolas da Rede Estadual de Ensino de Mato Grosso do Sul, alunos e professores vivenciam as melhorias proporcionadas pelos investimentos do Governo do Estado, que garantem ensino e merenda de qualidade, além de estrutura física e tecnológica inovadoras.

É na rotina escolar que estudantes e docentes usufruem de metodologias que auxiliam no processo de ensino e aprendizagem, contribuindo para um ambiente saudável e garantindo uma experiência significativa para todos os envolvidos.

A Escola Estadual Sebastião Santana de Oliveira, no Bairro José Abrão, em Campo Grande, tem 250 alunos em período integral. A rotina escolar inclui aulas de robótica e também um dia de incursão na área rural, local onde parte dos alunos mora. As ações são desenvolvidas para aproximar os estudantes e proporcionar novas experiências que auxiliam o aprendizado.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

“A grande maioria dos alunos mora nas redondezas. E aproximadamente 40% são da área rural, porque é a escola mais próxima para aqueles que estão no Ensino Médio. Com isso, e aliado a necessidade de aquisição de produtos da agricultura familiar para compor a merenda, desenvolvemos um projeto para aproximar os alunos da cidade com os do campo. É uma atividade realizada a cada semestre, e quando esses estudantes que vivem na área rural podem mostrar o dia a dia para os colegas da escola”, afirmou o diretor, Domingos Nogueira.

A experiência já trouxe mudanças para a perspectiva daqueles que só conheciam a área urbana e para os alunos que tiveram a oportunidade de apresentar o campo aos demais. “Meu pai tem um laticínio, na casa da minha vó tem vaca leiteira e meu avô está iniciando a produção de cebolinha e alface. Então eu mostro para os colegas, muitos não conhecem nada, e acabam aprendendo coisas novas. Por isso é bom que o projeto continue”, disse o aluno do Ensino Médio, Douglas Ferreira, 15 anos.

A escola passou por reforma completa – que durou 12 meses – e o retorno dos alunos e professores ao prédio, que foi totalmente reestruturado, aconteceu há um ano. “ Mudou muita coisa, principalmente em relação a climatização. Ter as salas com ar condicional foi o maior impacto para todos. Inclusive percebemos uma evolução dos alunos na questão da aprendizagem e da disciplina. Além da estrutura física como um todo”, disse o diretor.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Para os alunos, essa foi a grande melhoria proporcionada pela reforma e na rotina escolar, as diferentes formas de aprendizado também são lembradas. “Um dos pontos positivos da reforma foi a melhoria da horta da escola, que é usada para a aula de agroecologia. Então foi muito bom para todos”, afirmou a aluna Mariana Ramos, 17 anos.

Com métodos já utilizados ou novas tecnologias, todos os avanços são observados pelos alunos. “A aula teórica dentro de sala é boa, mas para de certos tipos de aprendizagem é sempre melhor ter uma aula mais divertida”, disse o aluno do 8° ano, João Gabriel da Silva, 12 anos.

A escola segue a expectativa, com o aprendizado estimulado pelas tecnologias que contribui também no comprometimento dos alunos. E é na sala de tecnologia e nas aulas de robótica que o empenho acontece de forma intensa. O professor relata que muitos dos estudantes passaram a compreender melhor os conceitos de física e matemática com as aulas práticas que incluem a construção de robôs.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

“Eu incluí a robótica dentro do conteúdo de física. Quando tem estímulo, os alunos demonstram mais interesse. O trabalho inclui experiências, inclusive na sala de tecnologia e isso gera um interesse maior do que as aulas tradicionais”, disse o professor de Física, Leonardo da Costa.

Nas aulas de Física, os alunos constroem robôs a partir de peças de montar, que por meio de programação, executam funções e tarefas específicas. “Parte do problema é referente a programar as funções do robô. E além disso, os alunos também desenvolvem jogos. Em breve eles vão aprender sobre drones também”, explicou o professor.

Mudanças e investimentos

E na área central da Capital, na Escola Estadual Lúcia Martins Coelho, a tecnologia também está presente em todas as salas de aula, com lousas digitais que facilitam a interação do professor e dos alunos.

“Desde que instalaram as lousas digitais fixas na sala de aula, todo o trabalho ficou mais fácil. É excelente ter acesso a recursos básicos, como projetar um texto ou até entrar na internet para buscar algo interativo para o aluno, na hora. Ampliou as possibilidades, a gente consegue passar um filme, música”, disse a professora de espanhol, Ruth Bobadilha.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Além do melhorar o ensino e a aprendizagem, os investimentos em diferentes áreas também mostram a valorização do profissional da educação pelo Governo do Estado. “Eu me sinto muito valorizada porque o governo está olhando para a nossa escola, para os nossos estudantes e para o professor, vendo as nossas necessidades. Nós precisamos desses recursos para trabalhar, para prender a atenção dos alunos, que são totalmente midiáticos. E ter esse recurso tecnológico, a lousa, sala de tecnologia, eu acho que ajuda muito no sentido de a gente prender a atenção desse aluno e não ficar só no canetão e na lousa”, afirmou a professora.

Mas os recursos são diversos, e também incluem o contato com a terra, em atividades semelhantes as desenvolvidas na escola da periferia. Em um espaço na área da unidade, o diretor Márcio Cossato, conseguiu – com o apoio de professores, funcionários e dos alunos – instalar uma horta e pomar, que fornece temperos para as refeições e ajuda a desenvolver projetos de aprendizagem.

“A escola de tempo integral é uma escola muito viva. Todos os dias nós temos uma atividade, um projeto sendo desenvolvido. E um dos principais deles, que os alunos se identificaram, é o projeto do Clube da Horta, no qual eles têm contato com a terra, conhecem todo o sistema de plantio, colheita, e a hortaliça que produzimos é inserida na alimentação da escola. Isso é muito significativo para toda a comunidade escolar”, disse o diretor.

O envolvimento dos alunos no processo de aprendizagem contribui com experiências significativas para todos. “O investimento feito pelo Governo do Estado para as escolas da rede estadual é diferenciado. A estrutura é muito boa, de qualidade, com recursos humanos, salários, então a escola agradece e o aluno também sente essa diferença. É realmente um trabalho de parceria”, disse Cossato.

Com diferentes formas de interação, e oportunidades para o desenvolvimento educacional, os alunos também elogiam a organização escolar. “Eu gosto das oportunidades que a gente tem de fazer esportes nas horas livres. E os professores incentivam a nossa autonomia para fazer as coisas. Temos muitos projetos, que podemos até fazer por conta própria, deixam a gente se guiar”, disse a aluna do 2° ano do Ensino Médio, Ana Clara Pirani, 16 anos.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Até mesmo um ponto de discussão relativo ao uso do celular na escola – que é proibido –, a estudante avalia como algo positivo. “No dia a dia quando a gente não pode usar o celular os professores normalmente marcam horário na sala de informática e a gente usa os computadores. E o celular não faz tanta diferença, não faz falta. Já nos acostumamos, ficou até melhor para estudar, para se concentrar mais e principalmente para socializar”, opinou Ana Clara.

Todo esse processo também influenciou na participação dos alunos no clube da horta, onde se envolve nos cuidados com a plantação. “É um senso de responsabilidade para os alunos, que gostam de conversar e acabam se distraindo por conta do contato com a terra. Muitos começaram a fazer horta em casa por conta do trabalho na escola”, disse a professora de matemática, Vanessa Lanzoni, responsável pelo projeto.

Com um pomar com mais de 50 variedades de árvores frutíferas, além da horta, o espaço também serve para pesquisas aulas de diversas disciplinas. Tudo cuidado pelos alunos e professores, com a ajuda de um funcionário, que trabalha na escolha há 24 anos. “É muito bom, é um aprendizado para os alunos. Muitos não conhecem as plantas e aí eu ajudo eles a plantarem, mostro como se faz”, afirmou José Luiz Rodrigues, 72 anos.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

Estrutura

Mato Grosso do Sul tem com 348 unidades escolares, 75 em Campo Grande e outras 273 em todos municípios do interior, com 187,5 mil estudantes. A oferta de ensino em tempo integral está presente em todos os 79 municípios, com 213 unidades – 62% das escolas da REE, com atendimento a 39 mil estudantes.

Além disso, a REE conta com mais de 100 extensões escolares. Juntas, essas escolas e extensões são responsáveis por atender mais de 190 mil estudantes, distribuídos entre turmas de Educação Infantil, Ensino Fundamental e Médio, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e cursos da Educação Profissional.

Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul

A Rede Estadual de Ensino oferece 68 modalidades de cursos da Educação Profissional, criadas com o objetivo de atender às demandas específicas de cada região. Atualmente, esses cursos estão presentes em todos os municípios do Estado e atendem a mais de 43 mil estudantes matriculados.

Além das ofertas dentro da própria Rede, foi firmada uma parceria com entidades como o Senai para expandir a oferta de cursos e beneficiar o maior número possível de jovens dessa faixa etária. Um exemplo disso é o Voucher Desenvolvedor 2024, que reservou 400 vagas, das 540 disponíveis, para estudantes da Rede Estadual de Ensino do 2° e 3° ano do Ensino Médio.

Natalia Yahn, Comunicação Governo de MS
Fotos: Bruno Rezende/Secom

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Secom Mato Grosso do Sul Com apoio do Governo do Estado, Bienal Pantanal celebra a literatura e fortalece produções locais
© Fernando Frazão/Agência Brasil Educação e justiça climática são temas de conferência em Luziânia
© Antônio Cruz/Agência Brasil Pé-de-Meia: nascidos em julho e agosto recebem 7ª parcela
Nioaque, MS
Atualizado às 11h05
38°
Tempo limpo Máxima: 41° - Mínima: 23°
37°

Sensação

5.21 km/h

Vento

20%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 29 minutos Polícia Civil fecha ponto de venda de drogas em Chapadão do Sul
Há 29 minutos Plenário vota transferência da capital do Brasil para Belém durante a COP 30
Há 29 minutos CRE avalia regras para registro de terras em faixa de fronteira
Há 2 horas Zé Teixeira trabalha para fortalecer saúde e segurança em Ivinhema
Há 2 horas Polícia Militar em Três Lagoas realiza a prisão de casal por tráfico de drogas
Anúncio
Mais lidas
1
Há 3 dias Nioaque é pioneira no Brasil com o projeto “Pedalando para o Futuro” em comunidade indígena Além de estimular a prática do ciclismo entre estudantes, o projeto busca desenvolver valores como responsabilidade, disciplina e respeito às regras de convivência
2
Há 3 dias Jovem morre após ingestão de bebida em MS e polícia investiga intoxicação por metanol
3
Há 3 dias André Guimarães garante Ambulância SAMU e equipamentos para UBS após agenda em Brasília
4
Há 3 dias Entrega de títulos de terra marca encerramento do mutirão da Trabalhadora Rural em Nioaque
5
Há 3 dias Entenda a proposta que retira exigência de autoescola para tirar CNH
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados