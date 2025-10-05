WhatsApp

Geral

CNU: escola em Manaus fica sem energia e candidatos terão tempo extra

Provas são realizadas em 228 cidades do país

05/10/2025 15h10
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil
© Valter Campanato/Agência Brasil

A falta de luz afetou a realização de provas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU 2025) em uma escola em Manaus (AM) neste domingo (5), informou o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). O local conta com 436 candidatos inscritos que terão tempo adicional de 1 hora e 31 minutos para finalizar a prova, igualando ao mesmo período dos demais candidatos do país.

As provas dessa edição tiveram início às 13h (horário de Brasília) em 1.284 locais de provas, em 228 cidades. O monitoramento em tempo real do certame ocorre no Centro Integrado de Comando e Controle Nacional (CICCN), localizado em Brasília.

Duração

As provas objetivas aplicadas neste domingo são dos nove blocos temáticos de nível superior e médio do CNU 2025

Para todos os cargos de nível superior, as provas objetivas terão a duração de cinco horas - das 13h às 18h, no horário de Brasília.

Já os candidatos dos cargos de nível médio terão 3 horas e 30 minutos para realização das provas - das 13h às 16h30 (também no horário de Brasília).

Cadernos de provas

Neste domingo, a primeira fase será composta por 90 perguntas de múltipla escolha, para o nível superior, e por 68, para o nível intermediário.

O candidato somente poderá levar o caderno de prova, caso a sua saída ocorra durante a última hora do horário determinado para o término das provas.

As três últimas pessoas candidatas a terminarem as provas deverão permanecer juntas na sala de aplicação, sendo liberadas somente após as três terem entregado os materiais de prova e terem seus nomes registrados na ata de sala.

Somente os candidatos habilitados nesta primeira etapa serão convocados para fazer a prova discursiva em 7 de dezembro.

CNU 2025

Ao todo, o chamado Enem dos Concursos tem 761.545 inscritos confirmados que concorrem a 3.652 vagas de 32 órgãos federais.

Do total de vagas ofertadas, há 3.144 para o nível superior e 508 para o nível intermediário. Serão 2.480 vagas imediatas e 1.172 vagas para provimento no curto prazo após a homologação dos resultados.

