Operação Caminhos Seguros: Polícia Civil cumpre mandado de prisão preventiva em Campo Grande, por estupro de vulnerável

Durante o mês de maio, a DEPCA participa da Operação Caminhos Seguros 2025, coordenada pelo Ministério da Justiça, com foco no combate à exploração sexual de crianças e adolescentes.

Na tarde dessa quarta-feira (14), a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (DEPCA) cumpriu um Mandado de Prisão Preventiva contra um homem de 29 anos (auxiliar de farmácia), durante diligências no Jardim Noroeste.

Nenhum comentário

500 caracteres restantes. Seu nome Cidade e estado E-mail Comentar

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.