WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Polícia Civil - MS

Polícia Civil apreende mais de 800 kg de maconha e prende homem em flagrante na Capital

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio do Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequesto (GARRAS), apreend...

05/10/2025 12h55
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio do Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequesto (GARRAS), apreendeu aproximadamente 830 kg de maconha e prendeu em flagrante um homem de 20 anos, neste domingo (5), durante diligências realizadas na Estrada da Gameleira, em Campo Grande. A ação integra a operação “Protetor das Divisas e das Fronteiras”, coordenada pela CGFRON/DIOPI/SENASP/MJSP, e tem como foco o combate ao tráfico de drogas e à posse ilegal de armas de fogo.

De acordo com as informações levantadas, os policiais civis receberam uma denúncia anônima informando que uma picape vermelha estaria transportando entorpecentes e ingressaria na cidade pela região dos presídios estaduais. Foi feito monitoramento na localizade, até que o veículo com as características repassadas foi abordado.

O contutor tentou fugir, mas foi interceptado. Na Fiat Strada, foram encontrados diversos tabletes de maconha, que estavam tanto no interior do veículo como no compartimento de carga do veículo.

Além do entorpecente, foram apreendidos o automóvel e um aparelho celular. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e permanece custodiado à disposição da Justiça.

 

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar reforça policiamento durante o Concurso Público Nacional Unificado em Corumbá
© Tomaz Silva/Agência Brasil Portões nos locais de prova do CNU 2025 são fechados
© Tânia Rêgo/Agência Brasil Guia conecta turistas a empreendedorismo nas favelas do Rio
Nioaque, MS
Atualizado às 13h04
40°
Tempo limpo Máxima: 41° - Mínima: 25°
38°

Sensação

5.63 km/h

Vento

13%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 1 hora Polícia Civil apreende mais de 800 kg de maconha e prende homem em flagrante na Capital
Há 1 hora Polícia Militar reforça policiamento durante o Concurso Público Nacional Unificado em Corumbá
Há 1 hora Portões nos locais de prova do CNU 2025 são fechados
Há 2 horas Com apoio do Governo do Estado, Bienal Pantanal celebra a literatura e fortalece produções locais
Há 2 horas Guia conecta turistas a empreendedorismo nas favelas do Rio
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Nioaque é pioneira no Brasil com o projeto “Pedalando para o Futuro” em comunidade indígena Além de estimular a prática do ciclismo entre estudantes, o projeto busca desenvolver valores como responsabilidade, disciplina e respeito às regras de convivência
2
Há 6 dias Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque
3
Há 2 dias Jovem morre após ingestão de bebida em MS e polícia investiga intoxicação por metanol
4
Há 2 dias André Guimarães garante Ambulância SAMU e equipamentos para UBS após agenda em Brasília
5
Há 6 dias Mutirão de Documentação da Trabalhadora Rural levará serviços a Nioaque
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados