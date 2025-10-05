Polícia Civil apreende mais de 800 kg de maconha e prende homem em flagrante na Capital

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio do Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assalto e Sequesto (GARRAS), apreendeu aproximadamente 830 kg de maconha e prendeu em flagrante um homem de 20 anos, neste domingo (5), durante diligências realizadas na Estrada da Gameleira, em Campo Grande. A ação integra a operação “Protetor das Divisas e das Fronteiras”, coordenada pela CGFRON/DIOPI/SENASP/MJSP, e tem como foco o combate ao tráfico de drogas e à posse ilegal de armas de fogo.

De acordo com as informações levantadas, os policiais civis receberam uma denúncia anônima informando que uma picape vermelha estaria transportando entorpecentes e ingressaria na cidade pela região dos presídios estaduais. Foi feito monitoramento na localizade, até que o veículo com as características repassadas foi abordado.

O contutor tentou fugir, mas foi interceptado. Na Fiat Strada, foram encontrados diversos tabletes de maconha, que estavam tanto no interior do veículo como no compartimento de carga do veículo.

Além do entorpecente, foram apreendidos o automóvel e um aparelho celular. O homem foi autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas e permanece custodiado à disposição da Justiça.