PM - MS

Polícia Militar reforça policiamento durante o Concurso Público Nacional Unificado em Corumbá

A Polícia Militar do Mato Grosso do Sul intensificou, neste domingo (5), o policiamento em Corumbá durante a realização do Concurso Público Naciona...

05/10/2025 12h55
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

A Polícia Militar do Mato Grosso do Sul intensificou, neste domingo (5), o policiamento em Corumbá durante a realização do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU). O esquema especial de segurança tem como objetivo garantir a ordem, a tranquilidade e o bom andamento do certame nos locais de prova e em seus arredores.

Desde as primeiras horas da manhã, equipes da Polícia Militar atuam de forma preventiva e ostensiva, mantendo presença constante nos locais de aplicação das provas e nas vias próximas. A ação inclui patrulhamento motorizado, policiamento a pé e rondas nos principais eixos urbanos, assegurando resposta rápida a qualquer ocorrência.

DENÚNCIAS – Durante a aplicação das provas, candidatos e cidadãos podem comunicar diretamente aos policiais militares presentes qualquer situação suspeita, incidente ou irregularidade. Também é possível acionar a corporação pelos telefones 190 (emergência) e 181 (Disque-Denúncia).

A Polícia Militar segue vigilante e comprometida com o bom andamento do concurso, reforçando seu papel na preservação da ordem pública e na proteção da população sul-mato-grossense.

Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
