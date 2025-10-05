Polícia Militar prende homem por descumprimento de medida protetiva e cumprimento de mandado de prisão em Rio Verde

Coxim (MS) – A Polícia Militar prendeu na madrugada de hoje (05) um homem de 31 anos por descumprimento de medida protetiva de urgência e por possuir um mandado de prisão em aberto, no município de Rio Verde de MT/MS.

A equipe policial foi acionada por uma mulher de 41 anos, que relatou ter medida protetiva contra seu ex-companheiro e informou que ele estava em frente à sua residência. Ao chegarem ao local, os militares foram informados que o autor havia fugido em um caminhão amarelo.

Durante as rondas, os policiais localizaram o suspeito na Rua Projetada A no Bairro Vila Nova. Ao realizarem a checagem foi constatado ainda que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

Diante dos fatos, o autor foi preso e encaminhado para a delegacia para as demais providencias.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM