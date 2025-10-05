WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
PM - MS

Polícia Militar prende homem por descumprimento de medida protetiva e cumprimento de mandado de prisão em Rio Verde

Coxim (MS) – A Polícia Militar prendeu na madrugada de hoje (05) um homem de 31 anos por descumprimento de medida protetiva de urgência e por possu...

05/10/2025 10h45
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Coxim (MS) – A Polícia Militar prendeu na madrugada de hoje (05) um homem de 31 anos por descumprimento de medida protetiva de urgência e por possuir um mandado de prisão em aberto, no município de Rio Verde de MT/MS.

A equipe policial foi acionada por uma mulher de 41 anos, que relatou ter medida protetiva contra seu ex-companheiro e informou que ele estava em frente à sua residência. Ao chegarem ao local, os militares foram informados que o autor havia fugido em um caminhão amarelo.

Durante as rondas, os policiais localizaram o suspeito na Rua Projetada A no Bairro Vila Nova. Ao realizarem a checagem foi constatado ainda que havia um mandado de prisão em aberto contra ele.

Diante dos fatos, o autor foi preso e encaminhado para a delegacia para as demais providencias.

Assessoria de Comunicação Social – 5º BPM

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil apreende mais de 800 kg de maconha e prende homem em flagrante na Capital
Foto: Divulgação/PM - MS Polícia Militar reforça policiamento durante o Concurso Público Nacional Unificado em Corumbá
© Tomaz Silva/Agência Brasil Portões nos locais de prova do CNU 2025 são fechados
Nioaque, MS
Atualizado às 13h04
40°
Tempo limpo Máxima: 41° - Mínima: 25°
38°

Sensação

5.63 km/h

Vento

13%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 1 hora Polícia Civil apreende mais de 800 kg de maconha e prende homem em flagrante na Capital
Há 1 hora Polícia Militar reforça policiamento durante o Concurso Público Nacional Unificado em Corumbá
Há 1 hora Portões nos locais de prova do CNU 2025 são fechados
Há 2 horas Com apoio do Governo do Estado, Bienal Pantanal celebra a literatura e fortalece produções locais
Há 2 horas Guia conecta turistas a empreendedorismo nas favelas do Rio
Anúncio
Mais lidas
1
Há 2 dias Nioaque é pioneira no Brasil com o projeto “Pedalando para o Futuro” em comunidade indígena Além de estimular a prática do ciclismo entre estudantes, o projeto busca desenvolver valores como responsabilidade, disciplina e respeito às regras de convivência
2
Há 6 dias Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque
3
Há 2 dias Jovem morre após ingestão de bebida em MS e polícia investiga intoxicação por metanol
4
Há 2 dias André Guimarães garante Ambulância SAMU e equipamentos para UBS após agenda em Brasília
5
Há 6 dias Mutirão de Documentação da Trabalhadora Rural levará serviços a Nioaque
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados