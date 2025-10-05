WhatsApp

PM - MS

Polícia Militar prende homem com arma de fogo em Rio Verde

Coxim (MS) – A Polícia Militar prendeu na madrugada de hoje (05/10) um homem de 50 anos por porte ilegal de arma de fogo em Rio Verde de MT/MS.A G...

05/10/2025 10h45
Por: Redação
Fonte: PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS
Foto: Divulgação/PM - MS

Coxim (MS) – A Polícia Militar prendeu na madrugada de hoje (05/10) um homem de 50 anos por porte ilegal de arma de fogo em Rio Verde de MT/MS.

A Guarnição de Serviço ao ser acionada por populares informando que o suspeito, vestindo camiseta regata vermelha, estaria portando uma arma de fogo e havia chegado ao local em um veículo Fiat Uno.

Ao chegar no endereço na Rua Marechal Rondon no Bairro Paraiso Cacerense, os policiais visualizaram um indivíduo com as mesmas características da denúncia e realizaram a abordagem. Durante a busca no interior do veículo, foi localizado embaixo da capa do banco do passageiro dianteiro um revólver marca Taurus, calibre .22.

Além da arma, foram encontradas duas munições intactas, e quatro munições deflagradas.

Diante dos fatos, o autor foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Assessorai de Comunicação Social – 5º BPM

Anúncio
Anúncio
Anúncio
