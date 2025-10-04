WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende homem em flagrante por tentativa de estupro em Campo Grande

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante, na tarde deste sábado (4), acusado de tentativa de estupro contra uma jovem de 18 anos, em um motel loc...

04/10/2025 21h40
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

Um homem de 20 anos foi preso em flagrante, na tarde deste sábado (4), acusado de tentativa de estupro contra uma jovem de 18 anos, em um motel localizado no bairro Guaicurus, em Campo Grande. A prisão foi efetuada pela Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (1ª DEAM), com apoio da Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico (DENAR) e da 1ºDelegacia de Corumbá.

A vítima procurou ajuda logo nas primeiras horas da manhã, para registar a ocorrência, inicialmente, na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (DEPAC). Diante do estado emocional da jovem e da gravidade do relato, ela foi levada à DEAM para a formalização da denúncia.

Durante o depoimento, a jovem contou que conheceu o autor há poucos dias e que ambos haviam combinado um encontro na noite anterior. Segundo ela, o homem insistiu para que fossem até a residência dela, o que foi recusado. Em seguida, ele a levou, forçadamente, até um motel, onde teria iniciado as agressões físicas contra a vítima.

Ainda conforme o relato da vítima, ela foi imobilizada com um golpe conhecido como “mata-leão”, que causou um grande hematoma no pescoço, além de apresentar lesões de defesa. O caso foi registrado como tentativa de estupro.

A equipe da DEAM iniciou imediatamente as investigações, realizando exame de corpo de delito e coletando outras provas técnicas. A partir de imagens fornecidas pela própria vítima, os policiais conseguiram identificar o indivíduo e o localizaram na casa da ex-mulher dele, no bairro Guanandi, onde lhe foi dada voz de prisão. Ele já responde a outro processo por estupro de vulnerável, registrado em 2023.

