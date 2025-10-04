WhatsApp

(67) 99142-9066

E-mail

[email protected]

Editorias
Ver todas
Páginas
Ver todas
Links

E-mail

[email protected]

WhatsApp

(67) 99142-9066

  • Polícia
  • Geral
  • Cidades
  • Política
  • Cultura
  • Especiais
  • Saúde
  • Concursos
BBQ - Churrasco
Aniversário
Geral

CNU 2025: cartão de confirmação é atualizado e inclui número de sala

Mais de 760 mil pessoas devem participar das provas neste domingo

04/10/2025 19h30
Por: Redação
Fonte: Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil
© Paulo Pinto/Agência Brasil

O Ministério da Gestão e da Inovação informou neste sábado (4) que os cartões de confirmação do Concurso Nacional Unificado (CNU) foram atualizados e, agora, trazem a numeração da sala de prova do candidato.

Mais de 760 mil pessoas devem participar das provas objetivas da segunda edição do CNU neste domingo (5).

>> Saiba o que levar para a prova

O ministério afirma que não houve mudança em relação aos locais de prova. "O endereço, o andar e até mesmo a sala permanecem rigorosamente os mesmos", afirma, em nota.

De acordo com o governo, por razões de segurança, o número da sala aparecia apenas de forma codificada. Com a atualização, essa informação aparece de forma explícita no Cartão de Confirmação de Inscrição

Ainda segundo a pasta, os candidatos estão recebendo SMS da FGV, banca do concurso, informando sobre a atualização.

A orientação é que as pessoas acessem novamente o cartão de confirmação para ter a informação completa. Entretanto, se o candidato chegar no local da prova com o cartão anterior, ele também conseguirá se localizar.

Nenhumcomentário
500 caracteres restantes.
Seu nome
Cidade e estado
E-mail
Comentar
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou com palavras ofensivas.
Mostrar mais comentários
VEJA TAMBÉM
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende homem em flagrante por tentativa de estupro em Campo Grande
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil fecha ponto de distribuição de drogas em Dourados e apreende maconha, haxixe e cocaína
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS Polícia Civil prende foragido por tráfico de drogas em Mundo Novo
Nioaque, MS
Atualizado às 21h04
28°
Parcialmente nublado Máxima: 39° - Mínima: 23°
27°

Sensação

2.29 km/h

Vento

35%

Umidade

Anuncie
300x250
whats 300x250
Anúncio
Últimas notícias
Há 2 horas Polícia Civil prende homem em flagrante por tentativa de estupro em Campo Grande
Há 4 horas CNU 2025: cartão de confirmação é atualizado e inclui número de sala
Há 4 horas Brasil tem 14 casos confirmados de ingestão de metanol
Há 6 horas Polícia Civil fecha ponto de distribuição de drogas em Dourados e apreende maconha, haxixe e cocaína
Há 6 horas Polícia Civil prende foragido por tráfico de drogas em Mundo Novo
Anúncio
Mais lidas
1
Há 1 dia Nioaque é pioneira no Brasil com o projeto “Pedalando para o Futuro” em comunidade indígena Além de estimular a prática do ciclismo entre estudantes, o projeto busca desenvolver valores como responsabilidade, disciplina e respeito às regras de convivência
2
Há 6 dias Entre a calmaria e a receptividade: jovem carioca compartilha vida em Nioaque
3
Há 1 dia Jovem morre após ingestão de bebida em MS e polícia investiga intoxicação por metanol
4
Há 1 dia André Guimarães garante Ambulância SAMU e equipamentos para UBS após agenda em Brasília
5
Há 6 dias Mutirão de Documentação da Trabalhadora Rural levará serviços a Nioaque
Anúncio
Anúncio
© Copyright 2025 - Todos os direitos reservados