Aniversário
BBQ - Churrasco
Polícia Civil - MS

Polícia Civil fecha ponto de distribuição de drogas em Dourados e apreende maconha, haxixe e cocaína

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Dourados...

04/10/2025 17h15
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Seção de Investigações Gerais (SIG) e do Núcleo Regional de Inteligência (NRI) de Dourados, prendeu em flagrante, na última quinta-feira (2), um homem de 24 anos, de origem venezuelana, acusado de realizar a distribuição de drogas na região do Jardim Clímax. As investigações apontaram que o indivíduo era responsável por receber entorpecentes em sua residência e distribuí-los para outros pontos de venda, atuando no abastecimento de “bocas de fumo” na região.

Por volta do meio-dia, uma equipe de investigação realizou a abordagem na casa do autor e localizou cerca de 1,1 kg de maconha, 237 g de haxixe, 8 g de cocaína, além de duas balanças de precisão e diversos objetos utilizados para o fracionamento e acondicionamento da droga. Diante disso, ele recebeu voz de prisão em flagrante por tráfico de drogas e conduzido para a delegacia.

Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

 

