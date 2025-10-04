Polícia Civil prende foragido por tráfico de drogas em Mundo Novo

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Mundo Novo, com apoio da Delegacia de Eldorado, prendeu na manhã deste sábado (4) um homem de 35 anos que estava foragido desde o mês de agosto. O indivíduo é investigado pela prática de dois crimes de tráfico de drogas ocorridos em Mundo Novo.

O primeiro, registrado em junho deste ano, resultou na apreensão de 1.657 quilos de maconha pela Polícia Militar Ambiental. Já o segundo, em agosto, culminou na apreensão de cerca de 2 toneladas da mesma droga, em ação realizada pela Polícia Civil. O homem também possui antecedentes por porte ilegal de arma de fogo e violência doméstica.

O indivíduo foi localizado em terreno baldio no bairro Vila Nova. Ao perceber a aproximação da equipe policial, ele tentou fugir, mas foi alcançado e preso.

Durante a ação, os policiais também localizaram um veículo VW/Saveiro, de cor preta, que vinha sendo utilizado pelo autor. O automóvel, que estava escondido em um terreno baldio, apresentava indícios de adulteração nos sinais identificadores e foi apreendido, devendo passar por perícia.

Já o preso foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil de Mundo Novo e, após os procedimentos de praxe, encaminhado à cadeia pública local, onde permanecerá à disposição da Justiça.