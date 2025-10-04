WhatsApp

Polícia Civil - MS

Polícia Civil prende dois homens por tráfico de drogas em Nova Andradina

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Nova Andradina, prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (3), dois homens de 2...

04/10/2025 16h06
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio da Delegacia de Nova Andradina, prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (3), dois homens de 23 e 18 anos por tráfico de drogas e associação para o tráfico. As investigações tiveram início após o Núcleo Regional de Inteligência (NRI) receber denúncias anônimas informando que uma residência no município estaria sendo utilizada como ponto de armazenamento e comercialização de entorpecentes, com intensa movimentação de usuários ao longo do dia.

Durante monitoramento, os policiais civis visualizaração movimentação típica de tráfico, com pessoas entrando e saindo rapidamente do imóvel. Diante da situação flagrancial, os policiais ingressaram na residência e identificaram os envolvidos, realizando buscas no interior do imóvel e no quintal.

Na ação, foram apreendidos 132 invólucros, totalizando 342g de maconha, totalizando aproximadamente 342 gramas. A droga estava enterrada e embalada para venda. Também foram apreendidos uma balança de precisão e dois aparelhos celulares.

Os dois homens foram autuados pelos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06) e associação para o tráfico (art. 35 da Lei 11.343/06), sendo encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Nova Andradina.

 

