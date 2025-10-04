WhatsApp

Polícia Civil - MS

Em parceria com órgãos fiscalizadores, Polícia Civil realiza operação contra adulteração de bebidas em Campo Grande

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio das delegacias especializadas DEOPS (Delegacia Especializada de Ordem Política e Social) e DE...

04/10/2025 14h51
Por: Redação
Fonte: Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS
Foto: Reprodução/Polícia Civil - MS

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, por intermédio das delegacias especializadas DEOPS (Delegacia Especializada de Ordem Política e Social) e DECON (Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra as Relações de Consumo), coordenou na manhã deste sábado (4) uma operação conjunta de fiscalização no Autódromo Internacional de Campo Grande, onde será realizada uma festa rave.

A ação contou com a participação da Vigilância Sanitária Municipal e Estadual, do Procon e do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa). O objetivo foi verificar a regularidade da documentação e as condições de segurança e consumo do evento.

Durante a fiscalização, os organizadores do evento foram autuados pela Vigilância Sanitária Municipal por ausência de alvará sanitário e pela DEOPS, por ausência de algumas documentações. O Procon constatou a falta de placas obrigatórias, como as que informam sobre a proibição da venda de bebidas alcoólicas a menores e o consumo de drogas, ausência de documentação referente à meia-entrada, entre outros.

Os responsáveis foram orientados a regularizar os documentos faltantes e terão 20 dias para apresentar defesa.
O Mapa, por meio do Serviço de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal (Sipov), também realizou inspeção de bebidas e alimentos, sob coordenação da auditora fiscal Thaís Marson. De acordo com a auditora, foram apresentadas as notas fiscais das bebidas e, no momento, não foi identificado indício de adulteração nos lotes vistoriados.

De acordo com o titular da DECON, Wilton Vilas Boas, a fiscalização faz parte de ações rotineiras e intensificadas de acompanhamento de eventos públicos. Apesar das irregularidades identificadas, o estabelecimento apresentou a documentação mínima necessária para o funcionamento da festa.

A Polícia Civil do Mato Grosso do Sul reforça seu compromisso com a segurança da população e com a garantia de que eventos públicos ocorram dentro da legalidade, protegendo o consumidor e prevenindo riscos à saúde e à ordem pública.

